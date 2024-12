Zeca Pagodinho cita truque de saúde e lugar inusitado onde bebeu cerveja

Aos 65 anos, o cantor Zeca Pagodinho revela rotina de cuidados necessários para a saúde e também um lugar inusitado onde já bebeu cerveja

O cantor Zeca Pagodinho, de 65 anos, compartilhou um truque bem inusitado aos espectadores do programa 50 & Uns, comandado pela apresentadora Angélica e exibido no Globoplay. O artista revelou quais os cuidados que tem com a saúde e como 'dribla' os protcolos para "tomar uma cervejinha".

Em determinado momento do papo, a loira mencionou que Zeca convive com seu mais 'novo amigo', seu aparelho de medir glicose. O famoso explicou que, além disso, toma outras atitudes em prol de sua saúde.

"Eu me cuido. Me interno duas vezes por ano. Não estou fazendo nada, aí falo ‘Dr. Marcelo, vou me internar’. Aí me interno, fico lá dois dias... Faço check up, levo uma cervejinha escondido", diz o artista, provocando risadas na apresentadora e nos outros dois convidados, o ator Tony Ramos e o cantor Gilberto Gil.

Tony aproveitou a deixa e lembrou o dia em que Zeca levou cerveja para Beth Carvalho no hospital. "Sei lá, nós levamos. Eu, Arlindo e Sombrinha. Chegamos lá, a Beth, tinha um violão embaixo de uma mesa, ‘pega meu violão aí’. As enfermeiras já vieram com aqueles copinhos de plástico", contou o pagodeiro.

Zeca ainda revelou outro lugar inusitado onde já bebeu cerveja: "No enterro do meu pai, levamos 10 caixas de cerveja, salgadinho. O da minha mãe agora, dois anos atrás, mesma coisa.", contou.

Especial de Roberto Carlos

Na última quarta-feira, 27, o pagodeiro gravou o 50º especial de fim de ano da Globo, realizado pelo cantor Roberto Carlos, no Allianz Parque, em São Paulo. O espetáculo, que irá ao ar em dezembro na Globo, revisitou diferentes fases da carreira do Rei através de seus hits.

Veterano em participações no especial, durante ensaio de sua apresentação Zeca Pagodinho comentou sobre a sua parceira com o Roberto Carlos: "Já é a quarta vez, né? Estar com o Roberto sempre é maravilhoso. Rimos o dia inteiro hoje aqui [nos ensaios]; a gente mais se diverte do que fala de trabalho. São muitas histórias", contou.

Zeca Pagodinho também resgatou as suas primeiras lembranças do show: "Mais novo, eu morava em Xerém, todo mundo se reunia na sala para assistir ao Especial do Roberto Carlos. A família toda ficava na expectativa para ver o Rei", revelou.