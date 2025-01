Grazi Massafera vive affair com italiano, diz colunista. Saiba quem é!

Será? Grazi Massafera é vista circulando com italiano bonitão e levanta rumores de que está vivendo um novo affair. Entenda os rumores

A atriz Grazi Massafera pode ter encontrado um novo amor! De acordo com o Portal Leo Dias, ela vive um affair com o modelo italiano Alvise Rigo.

O rapaz está no Brasil para passar alguns dias e não desgruda da atriz. Porém, ele ficará por pouco tempo em solo brasileiro.

Os dois foram vistos fazendo passeios pelo Rio de Janeiro, incluído trilha com amigos no Morro Dois Irmãos, ida ao Vidigal e passeio de moto. Nas redes sociais, o rapaz mostrou os momentos de diversão com Grazi.

Vale lembrar que Grazi Massafera é discreta com sua vida pessoal e não assume um namoro oficialmente há algum tempo. Ela é mãe de Sofia, fruto do antigo relacionamento com Cauã Reymond.

Em breve, ela poderá ser vista na novela Dona Beja, do streaming Max, que tem previsão de estreia para 2025.

Grazi Massafera e Alvise Rigo

Ator negou affair com Grazi Massafera

Visto com frequência na companhia de Grazi Massafera, o ator João Villa se pronunciou a respeito dos rumores de que estaria vivendo um affair com a colega de profissão. Em entrevista recentemente ao jornal O Globo, o artista comentou sobre a grande repercussão do assunto, que tomou conta das redes sociais nos últimos tempos.

"Na verdade, eu fiquei surpreso com tamanha repercussão. Eu e a Grazi gravamos ‘Dona Beja’ e nos unimos muito por causa do nosso trabalho. Acabou virando uma grande amizade, e nós nunca escondemos essa amizade. As pessoas veem nós dois juntos há mais de um ano. Estávamos no Jalapão e sem internet. Quando chegou, eu fiquei um pouco assustado porque não imaginava que virasse uma coisa tão grandiosa", declarou ele.

Recentemente, em um comentário nas redes sociais, Grazi Massafera esclareceu a relação com o ator: "Gente, João é meu amigo e gosta da mesma fruta que eu. Entendedores entenderão". Durante a entrevista, o artista também falou sobre o impacto de sua sexualidade na carreira profissional.

"Minha orientação sexual sendo exposta não sei se me assusta mais. A Grazi fez de uma forma espontânea, natural. Não é uma questão para mim, eu sou bem-resolvido em relação a isso. O que me assustou foi a repercussão porque cheguei a ver algumas coisas, como a minha orientação sexual à frente do meu trabalho", explicou.

