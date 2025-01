Luis Suárez ajudou a impedir que homem tirasse a própria vida no Uruguai

O centroavante do Inter Miami, Luis Suárez, ajudou a evitar um suicídio durante suas férias no Uruguai, segundo jornal espanhol Marca

O centroavante do Inter Miami, Luis Suárez, ajudou a evitar um suicídio durante suas férias no Uruguai, segundo jornal espanhol Marca. Ele, que estava em Canelones, sua cidade natal, acompanhado da esposa, foi alertado sobre um homem que ameaçava se enforcar caso sua companheira não aparecesse. O atleta, então, conversou com o indivíduo e ajudou a acalmar a situação.

A situação teve início por volta das 23h da última sexta-feira, 3, e se estendeu por quase 20 horas, até aproximadamente 17h30 do sábado, 4. Segundo informações da polícia uruguaia, o homem subiu em uma árvore naquela noite e afirmou que só desceria quando sua companheira, de 53 anos, chegasse ao local. As autoridades que atenderam à ocorrência constataram que ele estava desarmado, mas tinha uma corda amarrada ao pescoço.

Com o passar das horas e a permanência do homem na árvore, a situação atraiu a atenção de curiosos e também de figuras públicas. Foi nesse momento que o ex-atacante do Grêmio, Luis Suárez, entrou em ação. Ele e a esposa, Sofía Balbi, estavam passeando pela região, que fica próxima à residência da família, e se aproximaram do local.

Desfecho

O atleta conversou com o homem com a ajuda de membros de uma organização não-governamental especializada em psicologia social. Em entrevista ao canal Telenoche Uruguay, Andrea, uma integrante da ONG, contou que o fato de o jogador ser conhecido atraiu a atenção do homem.

"Suárez chegou e naquele momento o que fizemos foi tentar conversar de forma próxima e empática para que o homem não ficasse lá mais tempo. Até porque ele estava desde ontem lutando pela própria vida".

Após descer da árvore, o homem ficou sob os cuidados da Unidade Especializada em Violência Doméstica do Ministério do Interior do Uruguai e receberá atenção e avaliação profissional. Com informações do portal ge.

Leia também: Jogador Vinicius Tobias descobre que não é pai de criança ao fazer teste de DNA