Por que Renata Alves e Zucatelli também não foram convidados para o noivado de Ana Hickmann?

Ana Hickmann quebra o silêncio e revela motivo de não convidar Renata Alves e Celso Zucatelli para seu noivado com Edu Guedes

O noivado de Ana Hickmann (43) com Edu Guedes (51) oficializado no último dia 14 de setembro em Araras, no interior de São Paulo, tem dado o que falar. Isso porque a lista de convidados da apresentadora do Hoje em Dia, da Record, excluiu nomes importantes e que chocaram os fãs, como Ticiane Pinheiro (48), conforme já noticiado pela CARAS Brasil, e, agora, Renata Alves (44) e Celso Zucatelli (51).

A ex-modelo enxugou a lista de convidados por uma questão íntima, o que exclui qualquer sinal de economia. Familiares e poucos amigos próximos foram chamados para celebrar a nova fase da vida amorosa da estrela com o apresentador da RedeTV!.

À CARAS Brasil, Hickmann, por meio da sua equipe, revela que não chamou os colegas de trabalho, pois optou por realizar um almoço intimista somente com os familiares dos noivos e todos os padrinhos.

"Foi um almoço para poucos convidados, apenas para familiares e padrinhos", disse a apresentadora. "A Ana admira e tem uma ótima relação com a Tici, Renata, Keila e Zucatelli", explica a equipe da mãe de Alezinho (10) em seguida.

Ana deu uma prévia do esperado SIM com um vestido branco e luxuoso assinado pela estilista Letícia Manzan. A peça trabalhada a mão contou com 100 mil pérolas, uma saia longa na parte de trás e uma curta na parte da frente.

O casamento da estrela ainda não teve sua data divulgada. No entanto, tudo indica que deve ocorrer em breve e com um número de convidados superior ao do noivado. A festa deve movimentar o mundo das noivas e das celebridades.

A famosa, que atualmente vive em Itu, no interior de São Paulo, iniciou namoro com Guedes em junho, meses após pedir o divórcio do empresário Alexandre Correa, com quem atualmente trava uma batalha na Justiça pela divisão de bens e questões envolvendo o filho.