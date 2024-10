Por que Ary Toledo não teve filhos? O humorista morreu no sábado

Após a morte do humorista Ary Toledo, relembre o que ele falou sobre o motivo para não ter filhos como seus herdeiros

O humorista Ary Toledofaleceu no último sábado, 12, aos 87 anos de idade e não deixou herdeiros. Há alguns anos, ele contou o verdadeiro motivo para não ter filhos.

O artista afirmou que era infértil e não poderia ter filhos. “Não tive filhos, mas não esquento. O médico me tranquilizou no resultado do espermograma: ‘Ary, fica frio, você não tem porra nenhuma!’. Sou infértil, mas é capaz de aparecer alguém se apresentando como meu filho quando eu morrer”, disse ele em entrevista de 2021 no Jornal Extra.

O humorista foi casado por 46 anos com a diretora teatral e ex-vedete Marly Marley. Ela morreu em 2014, em decorrência de um câncer. “Ela foi o meu amor mais sincero, o único apaixonamento duradouro. A grande tristeza da minha vida foi perdê-la. Mas eu aceito essa determinação divina”, disse ele.

Causa da morte de Ary Toledo

O humorista Ary Toledofaleceu neste sábado, 12, aos 87 anos de idade. Ele estava internado há 10 dias no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com a nota de falecimento divulgada pelo estabelecimento, o artista faleceu em decorrência de pneumonia.

Ary tinha sido internado no dia 2 de outubro. De acordo com o Jornal O Globo, o humorista teve problemas com a pneumonia algumas vezes antes de sua morte. Em 2021, ele chegou a ficar três meses acamado e fez um longo tratamento, com fisioterapia e exercício respiratório, já que seus pulmões ficaram comprometidos.

A morte do artista foi anunciada nas redes sociais pela equipe dele. “Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós… Sentiremos a sua falta, Mestre”, escreveram.

O velório aconteceu neste sábado, 12, em São Caetano do Sul. O corpo dele será cremado.