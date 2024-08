Polícia aparece na festa de Xamã, diz colunista

Colunista revela perrengue no final da festa na casa do cantor e ator Xamã. Entenda o que aconteceu

O cantor e ator Xamã enfrentou um perrengue ao promover uma festa com o elenco da novela Renascer, da Globo, em sua casa. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, a polícia foi chamada até a residência.

A colunista contou que a festa passou dos limites quando ele colocou uma bateria de escola de samba para animar seus convidados. Com isso, os vizinhos chamaram a polícia para que a festa fosse encerrada.

Apesar do perrengue, Xamã não desistiu de fazer festas em casa. Segundo Fábia Oliveira, ele já estaria organizando outra festa, mas marcou um horário mais cedo para não incomodar os vizinhos.

Atualmente, Xamã está no elenco da novela Renascer, trama das 9 da Globo, na qual interpreta Damião.

Amor de Xamã

A atriz Sophie Charlotte está apaixonada novamente! Depois de se separar do ex-marido, o ator Daniel de Oliveira, ela está em um novo romance. Nesta quarta-feira, 7, ela foi flagrada aos beijos com o cantor e ator Xamã.

Os rumores sobre o romance entre os dois surgiram há algumas semanas, mas eles decidiram viver o início do relacionamento de forma discreta. Agora, eles assumiram a relação ao surgirem aos beijos em uma praia no Rio de Janeiro.

Enquanto se refrescavam no mar, os dois foram flagrados pelos paparazzi trocando beijos e carinhos entre um mergulho e outro. Vale lembrar que eles vivem um par romântico na novela Renascer, na qual interpretam Eliana e Damião.

Veja as fotos do novo casal: