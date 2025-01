Poliana Rocha rebate boatos de gravidez: 'Sem chance'

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, respondeu algumas perguntas dos seguidores e rebateu os boatos de que estaria grávida

Em suas redes sociais, Poliana Rocha sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 23, a esposa do cantor Leonardo aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos fãs em sua conta no Instagram.

Um internauta afirmou que viu uma notícia dizendo que Poliana estaria grávida e a famosa foi bastante direta na resposta. "Amores, meu marido é vasectomizado e eu estou no auge da menopausa. Sem chance", disse ela.

Poliana e Leonardo são pais de Zé Felipe, de 26 anos. O cantor ainda tem outros filhos de outros relacionamentos.

Relação com a nora

Nesta quinta-feira, 23, Poliana Rocha aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seus seguidores nas redes sociais.

Um internauta afirmou que a relação dela com a nora Virginia Fonseca parece ter muita competitividade.

Em seu Instagram Stories, a esposa de Leonardo fez questão de responder e afirmou que enxerga a nora como uma filha.

"Isso não existe entre nós, até porque tenho quase o dobro da idade dela. A tenho como uma filha. Somos, sim, amigas e confidentes. E juntas somamos, trocamos ideias de tudo, tudo mesmo. Ninguém conseguirá abalar nossa relação com os possíveis imaginários achismos. Nossa relação é sólida e de extremo respeito e confiança. Sei que isso realmente incomoda muitos, mas só lamento", disse ela.

Esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha chamou a atenção ao compartilhar registros curtindo um dia ensolarado. Ela usou seu perfil no Instagram para publicar fotos em que aparece de biquíni vermelho, enquanto se refresca com uma mangueira.

"Curtindo a manhã com minha mãezinha", declarou ela. Nas imagens, Eponina Rocha molha a filha com a ajuda da mangueira e as duas se divertem com o momento. Nos comentários, não faltaram elogios. "Ela consegue ser simples e chique ao mesmo tempo", disse uma. "Que lindas", opinou outra. "Muito bom esses momentos!", ressaltou uma terceira pessoa.

