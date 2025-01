Poliana Rocha fala sobre relação com Virginia Fonseca: 'Como uma filha'

Poliana Rocha respondeu algumas perguntas dos seguidores e comentou sobre a sua ótima relação com a nora Virginia Fonseca

Nesta quinta-feira, 23, Poliana Rocha aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seus seguidores nas redes sociais.

Um internauta afirmou que a relação dela com a nora Virginia Fonseca parece ter muita competitividade.

Em seu Instagram Stories, a esposa de Leonardo fez questão de responder e afirmou que enxerga a nora como uma filha.

"Isso não existe entre nós, até porque tenho quase o dobro da idade dela. A tenho como uma filha. Somos, sim, amigas e confidentes. E juntas somamos, trocamos ideias de tudo, tudo mesmo. Ninguém conseguirá abalar nossa relação com os possíveis imaginários achismos. Nossa relação é sólida e de extremo respeito e confiança. Sei que isso realmente incomoda muitos, mas só lamento", disse ela.

Maria Alice surpreende Virginia com declaração

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 50 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, ela é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de quatro meses.

Na quarta-feira, 22, a digital influencer flagrou um momento encantador da primogênita. Em seu Instagram Stories, a famosa publicou um vídeo em que Maria Alice aparece com uma almofada com estampa de Jesus.

"Minha cruz, eu adoro cruz. Meu Jesus, que lindo Ele. Eu posso abraçar Ele?", disse a pequena para a mãe.

Em seguida, Virginia mostrou a filha afirmando que deseja ir morar no céu. "Quero ir lá no céu", disse ela. "Mas não tem como, o que você vai fazer lá?", perguntou Virginia. "Morar com Jesus", respondeu a pequena. "Voce já mora, Jesus mora no seu coração", afirmou a famosa.

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois, encantaram ao surgirem prontas para o primeiro dia de aula. Em uma publicação no feed do Instagram, a mamãe coruja mostrou as meninas sorridentes e uniformizadas.

