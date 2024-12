Maisa Silva embarca no Rio com mala de R$ 23 mil e bolsa de R$ 10 mil

A atriz e apresentadora Maisa Silva, vilã na novela Garota do Momento, da Globo, é clicada com itens de luxo no aeroporto Santos Dumont, no RJ

A atriz e apresentadora Maisa Silva, de 22 anos, foi fotografada nesta segunda-feira, 23, ao lado do pai, Celso Andrade, no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A artista foi clicada usando um look all jeans, um óculos de sol, e também, uma bolsa de grife que chega a custar R$ 10 mil. Além dos acessórios, o pai da jovem levava uma mala de outra famosa grife, que consta o valor de R$ 23,8 no site oficial da marca.

Confira, abaixo, os registros:

Maisa embarca no aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro - Fotos: Anna Giullia/AgNews

Trabalhos

Maisa, que mora em São Paulo, está passando uma temporada no Rio para gravar Garota do Momento, novela das 18h que marca a estreia dela como atriz na Globo. Anteriormente, a artista estreou como atriz na novela Carrossel (2012), no SBT.

"Confesso que estou até agora sem acreditar. Minha carreira como atriz começou nas novelas e, após um tempo longe da TV, voltar com uma novela na TV Globo e uma personagem diferente de tudo o que já fiz, é muito especial e veio na hora certa", afirmou em entrevista à Quem.

Foi na novela infantil que ela conheceu Larissa Manoela, de quem foi madrinha de casamento este mês. Maisa atendeu à ocasião ao lado de Jean Paulo Campos, que também fez parte da trama.

"Padrinhos! O #TBT mais especial desse ano. Poder fazer parte desse sonho é um presente inestimável, ainda mais ao lado de um amigo tão maravilhoso! Lari, sua felicidade é a nossa. Dá um arrepio só de lembrar o tanto que meu coração transbordou no momento em que você entrou naquele altar. As lágrimas foram impossíveis de esconder", escreveu nas redes sociais.

Confira a publicação:

Embora a estreia de Maisa como atriz tenha sido aos 10 anos de idade, ela já tinha trilhado a carreira como apresentadora mirim. Contratada pelo SBT com 5 anos de idade, Maisa comandou atrações como Sábado Animado, Bom Dia e Cia. e Mundo Pet, além de ter sido titular do Programa da Maisa, entre 2019 e 2020, e ter dividido o palco com Silvio Santos em diversas ocasiões.

