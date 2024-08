Pedro Scooby expõe crise no casamento com Cintia Dicker: “Tempo separado”

Pedro Scooby abre o jogo sobre crise no casamento e revela como conseguiu se reconciliar após a separação de Cintia Dicker

Pedro Scooby revelou que enfrentou uma crise em seu casamento com a modelo Cintia Dicker durante sua participação no programa ‘Surubaum’, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Após desmentir os rumores, o surfista abriu o jogo e contou que eles passaram por um período separados, mas conseguiram superar as dificuldades.

Enquanto conversava sobre sexo e relacionamentos com os apresentadores, Scooby confessou que ele e modelo enfrentaram problemas em seu casamento, a ponto de passarem um período afastados: “Há um tempo atrás a gente passou por uma crise, passou por um tempo separado”, iniciou o ex-participante do Big Brother Brasil.

Pedro contou que, apesar das dificuldades, conseguiu superar a instabilidade e se reconciliar com a esposa devido à forte atração e desejo sexual que ainda existia entre os dois: “Cara, o tesão ajuda a aproximar e sentar para conversar depois. Por que essa parada de tipo assim, uma pessoa que você tem muito tesão”, contou o atleta.

“Foi assim, a gente tava um tempo separado, a gente se encontrou e cara…”, Pedro explicou que ele e a esposa retomaram o relacionamento após terem relações. Vale lembrar que, embora não tenha especificado o período da separação, Scooby e Cintia enfrentaram diversos rumores de crise no ano passado e também em 2024.

Em julho de 2023, Pedro chegou a pedir desculpas publicamente após ser visto oferecendo uma carona para uma mulher depois de uma festa do jogador de futebol do Real Madrid Vini Jr: “Se eu voltei tarde de uma festa que eu fui com o consentimento da minha mulher, se eu dei carona para alguém, eu devo desculpas à minha mulher”, disse.

“E foi o que eu fiz. Eu pedi desculpas para ela, e a gente tá bem, graças a Deus. A vida é assim, e a gente vai evoluindo, vai aprendendo, vai se adaptando, entendo o que é melhor para nossa relação. Porque somos um casal. É o nosso casamento. Só para dizer que estamos bem e estamos juntos”, Pedro desmentiu os rumores em suas redes sociais época.

No início do ano, Cintia também se pronunciou sobre os boatos de que teria se separado do surfista: “E para os curiosos de plantão, Pedro está trabalhando. Por isso ele está ausente, por isso não estou postando foto com ele. Ficam me perguntando todo santo dia, ‘cadê o pai da Aurora?’. O pai da Aurora está trabalhando”, declarou.

