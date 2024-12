P.Diddy, Silvio Santos e Taylor Swift: descubra os assuntos mais pesquisados em 2024

Cada vez mais perto do final do ano, o Google revelou quais foram os assuntos mais pesquisados durante os meses de 2024

Chegando perto do final do ano o Google - maior site de buscas do mundo - revelou nesta segunda-feira, 09, os temas mais buscados na plataforma durante o ano de 2024. Os assuntos variam entre artes e entretenimento, esportes, ciência, política e sociedade. Vem descobrir os temas mais pesquisados no Brasil e no mundo.

Segundo a plataforma Google Trends, que mostra os termos mais populares buscados pelas pessoas ao redor do mundo, os assuntos variaram desde cultura pop, com a cantora Taylor Swift no topo; até eleições norte-americanas, para escolha do presidente dos EUA.

No aspecto mundial, entre os assuntos mais procurados então:

Após o sucesso da turnê “The Eras Tour”, a cantora Taylor Swift , foi a celebridade mais pesquisada em 2024.

O rapper e empresário americano Sean Combs , mais conhecido como P. Diddy, que é considerado um dos maiores nomes da música e dos negócios nos Estados Unidos, foi preso em setembro deste ano sob acusações graves, incluindo tráfico sexual, agressão e abuso. Desde sua prisão, imagens e relatos sobre as festas luxuosas e controversas que ele promovia ganharam destaque, levantando novas discussões sobre o ambiente e as práticas nos bastidores da indústria musical de Hollywood.

As olimpíadas de Paris também ganharam notoriedade neste ano.

Tópicos como Chat GPT, automação e ética no uso da inteligência artificial atraíram intensa busca na plataforma também

No Brasil: