Paula Fernandes alerta fãs sobre golpes: 'Fiquem atentos'

A cantora Paula Fernandes usou as suas redes sociais para alertar os seus fãs sobre possíveis golpes envolvendo o nome da artista

Nesta quarta-feira, 29, a cantora usou o seu Instagram Stories para alertar os fãs sobre possíveis golpes envolvendo o nome da artista. Paula se pronunciou por meio de um comunicado escrito por sua equipe.

"Paula Fernandes não comercializa cartões de 'Super Fã', idas ao camarim, fotos ou outros serviços semelhantes. Assim como não mantém contato direto de mensagens e ligações via WhatsApp, Telegram ou qualquer outro canal não oficial. Qualquer oferta nesse sentido não está vinculada à artista ou à sua equipe oficial. Pedimos aos fãs que fiquem atentos a possíveis golpes e que, em caso de dúvida, entrem em contato pelos canais oficiais da artista", dizia o texto.

Paula Fernandes rebate acusações

Na terça-feira, 21, a cantora sertaneja Paula Fernandes, de 40 anos, decidiu desabafar sobre o seu atrito com a veterana do sertanejo Roberta Miranda, de 68, e rebater as acusações feitas pela artista sobre as suas atitudes. Isso porque a desavença entre as duas, que não é algo recente, voltou à tona após Roberta declarar no Roda Viva, da TV Cultura, que viu a mineira de Sete Lagoas destratar pessoas da sua equipe e que ela a ignorou em uma premiação.

"Olhando esse vídeo da entrevista da Roberta, pude confirmar que às vezes, recortes da vida podem, sim, criar falsas percepções. Assim como resumir toda história e luta de alguém a uma palavra. Eu admiro o trabalho da Roberta como cantora desde pequena. Ela foi uma das mulheres pioneiras do sertanejo e também uma inspiração para mim e tantas mulheres que vem lutando por um lugar ao sol", começou Paula em nota enviada à Quem.

"Se as condições de trabalho no sertanejo eram machistas e voltadas exclusivamente para os homens quando comecei a cantar, fico imaginando que ela sofreu ainda mais, e só por isso, levanto e bato palmas de pé para ela. Que sou supertímida muita gente sabe e, sim, em ambientes ainda mais expostos, posso passar ainda mais uma impressão de distanciamento por ser introspectiva. Muitos esperam uma Paula sempre expansiva e falante no primeiro momento. Mas como sempre digo, eu era e sou uma Paula Fernandes em construção, tentando a cada dia ser melhor", acrescentou.

E disse que a equipe de um cantor acaba falando em nome do artista e, como líder da marca Paula Fernandes, muitas vezes a sertaneja levou a culpa por coisas que não fez. "Nos últimos seis anos venho trabalhando com novos empresários e uma nova equipe, e claramente esses contratempos sumiram, o que reflete que acertamos mais do que erramos. Mulheres são mais fortes juntas e assim penso sempre. Se somarmos forças teremos um mundo mais igual para todos e ocuparemos de uma vez por todas o lugar que nos é de direito", encerrou.

