Paula Burlamaqui confessa arrependimento em não ter sido mãe

A atriz Paula Burlamaqui falou sobre as dificuldades do envelhecimento e lamentou a escolha de não ter filhos: 'Quem vai cuidar de mim?'

A atriz Paula Burlamaqui abriu o coração e falou um pouco a respeito de sua vida pessoal. Em entrevista ao programa 'Sábia Ignorância', do GNT, a artista refletiu sobre o envelhecimento e a decisão de não ter sido mãe.

Atualmente com 57 anos, Paula, que lida com a menopausa, contou como tem sido a fase atual de sua vida. "Não estou achando legal envelhecer. Estou sofrendo. Não tem outro jeito, obviamente. O outro jeito é a morte e quero viver muitos anos", disse ela.

Em seguida, a famosa listou algumas dificuldades que vem enfrentando com o passar do tempo. "Mas não é só isso. É questão da saúde. Sinto meu corpo decadente. Morro de saudade do colágeno. Também não durmo tão bem como dormia antes. Tenho dormido pouco. Não me recupero bem. Tudo está muito difícil", declarou.

Paula Burlamaqui

Ainda muito nova, Paula optou por não ter filhos para não perder a liberdade que conquistou. De acordo com a atriz, atualmente, a decisão do passado a tem feito refletir sobre o futuro, uma vez que teme o abandono.

"Eu fico apavorada. Fico pensando: quem é que vai cuidar de mim? Se eu tiver uma demência? Alguma incapacidade, quem vai cuidar de mim? Fico aterrorizada. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria um filho só para garantir um bem-estar na minha velhice", desabafou a artista, por fim.

