Patrícia Poeta impressiona com novas fotos na Grécia: "Uma Deusa grega"

Depois de curtir bastante as férias, a apresentadora Patrícia Poeta retoma sua rotina em breve. Na manhã deste sábado, 20, ela usou seu perfil no Instagram para contar que já está voltando para casa, e se despediu da viagem com novas imagens de um belo ensaio feito em Santorini, na Grécia.

No feed do Instagram, ela compartilhou novas fotos do ensaio em que aparece usando um vestido de cor clara, cheio de detalhes delicados e com franjas na parte de baixo. A cor de sua roupa contrasta com a paisagem da ilha, que tem construções brancas e um mar bem azul.

Nos comentários, não faltaram elogios. "O que é isso. Parece até uma escultura de tão maravilhosa", escreveu uma, que adicionou emojis apaixonados. "Você é uma obra de arte do criador, perfeita e lindíssima", disse outro. "Simplesmente...Uma Deusa grega", comentou um terceiro.

Patrícia Poeta volta pra casa (Reprodução/Instagram)

Veja as fotos:

Patrícia Poeta comemora 2 anos no comando do Encontro

Recentemente, a jornalista Patrícia Poetacomemorou dois anos à frente do Encontro, programa matinal exibido diariamente na emissora. Em entrevista ao site Gshow, ela se mostrou bastante satisfeita com o sucesso da atração e disse que procura entregar o que o público gosta.

"Meu maior aprendizado é sempre ouvir o que as pessoas querem, os comentários, as sugestões que têm para dar. Elas nos ajudam a fazer o programa todos os dias. Meu desafio é sempre trazer para o Encontro o que o público realmente quer ver e isso só se dá quando você sabe escutar", disse.

"Com a recente mudança do cenário, arrisco dizer que é um programa totalmente novo. Entramos logo após o Bom Dia Brasil, então emendamos nas notícias, no factual, e, ao mesmo tempo, temos a missão de entreter, levando leveza. Adoro essa combinação que tem dado muito certo, como os números comprovam", completou a apresentadora