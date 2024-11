Patricia Abravanel e Rebeca Abravanel surgem com os maridos em leilão

Em leilão beneficente de Ronaldo e Celina Locks, Patricia Abravanel e Rebeca Abravanel marcam presença com os esposo, Fábio Faria e Alexandre Pato

As filhas de Silvio Santos, Patricia Abravanel e Rebeca Abravanel, marcaram presença com seus respectivos maridos, Fábio Faria e Alexandre Pato, no leilão beneficente de Ronaldo e Celina Locks. Nesta quinta-feira, 21, o evento de gala reuniu vários famosos e os casais também prestigiaram a causa.

Amigos próximos do ex-jogador de futebol, Patricia Abravanel e o seu esposo, que já marcaram presença no casamento do craque no ano passado e até viram seu filho Pedro jogar tênis com ele, surgiram elegantes para a festa usando looks preto.

Assim como a irmã, Rebeca Abravanel e o amado também foram com roupa em preto. A mamãe de Benjamin ousou mais e escolheu um vestido com recortes na barriga, fenda na perna e um detalhe de flor na cintura.

Outra herdeira de Silvio Santos que prestigiou o evento foi Silvia Abravanel e seu noivo, o cantor Gustavo Moura. Com um vestido rosa recortado na barriga, a apresentadora impressionou com sua cintura finíssima.

Fotos: Lucas Ramos / Brazil News

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

Filho de Patricia Abravanel joga tênis com Ronaldo fora do Brasil

A apresentadora Patricia Abravanel mostrou um momento marcante de seu filho mais velho com o político Fábio Faria, o jovem Pedro Abravanel, que ama tênis e deseja ser um jogador. Nos últimos meses, a famosa então compartilhou vídeos e fotos do primogênito praticando o esporte fora do Brasil e ao lado do jogador de futebol Ronaldo.

Mamãe coruja e orgulhosa, a herdeira de Silvio Santos fez questão de registrar a partida em que o garoto participou. Muito atento, Pedro apareceu prestando atenção nos jogadores e ouvindo aos conselhos na quadra. Veja os cliques do momento aqui!

Leia também:Ronaldo posa com três de seus quatro filhos em leilão; veja as fotos