Paolla Oliveira recebe elogios ao posar de cara limpa

Paolla Oliveira posou sem maquiagem e sem filtro nas redes sociais e recebeu inúmeros elogios por exibir a sua beleza natural

Em suas redes sociais, Paolla Oliveira sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 37 milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 12, a atriz publicou em sua conta no Instagram algumas fotos de seus últimos dias.

"Cinco dias, três cidades, 4h de sono, 20 dias sem ver meu par, mas agora estou de volta", escreveu ela na legenda da publicação.

Em uma das imagens, Paolla surgiu completamente sem maquiagem após tomar banho e recebeu inúmeros elogios por exibir a sua beleza natural. "A sua beleza natural já é o seu filtro mais lindo", escreveu uma internauta. "Ela descabelada é linda, no banho não seria diferente", elogiou outra. "Essa mulher é um monumento de beleza", comentou uma terceira.

O último trabalho de Paolla Oliveira foi como Jordana na segunda temporada da série Justiça, exibida pelo Globoplay.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Reflexão

Paolla Oliveira compartilhou alguns cliques "de cara limpa" e fez uma breve reflexão sobre os filtros embelezadores das redes sociais. O textão da artista vem depois do Meta anunciar que removerá os filtros criados por usuários das plataformas Instagram e Facebook, algo que Paolla, inclusive, celebrou.

"Paradinha rápida e pronto: selfie, e sem filtro assim mesmo! Como pode postar uma foto despretensiosa ainda ser um ato de coragem, né?! Filtros mágicos resolvem quase tudo em segundos, mas já sabemos que essa facilidade cobra caro! Cobra a paz com nossa autoestima e nossa sanidade mental. Hoje, minha selfie corajosa é para comemorar o fim dos filtros de usuários no Instagram (que até pode ser por motivos comerciais, mas são uma ótima oportunidade para nos reconectarmos e pensarmos no que queremos ser nas redes sociais)!", escreveu ela.

Por fim Paolla sugeriu que os seguidores também seguissem o exemplo dela e fizessem cliques sem filtros, assumindo a beleza natural. Nos registros, a artista aparece mostrando o rosto coradinho e com algumas sardinhas: "Você consegue ficar ainda mais linda no natural", escreveu uma seguidora da artista. "Essa campanha é importantíssima. Maravilhosa!", elogiou a outra fã.