Paolla Oliveira recebe chuvas de elogios com novas fotos de viagem

Em atualização nas redes sociais, Paolla Oliveira arrancou suspiros dos seguidores ao compartilhar nova sequência de fotos; confira

Nesta quinta-feira, 24, Paolla Oliveira deixou os seguidores encantados com uma nova sequência de fotos compartilhas em suas redes sociais. Atualizando seu perfil oficial no Instagram, a atriz caprichou nas poses, posando com diversos looks elegantes que usou durante uma viagem.

"Debate: quanto tempo depois de uma viagem é aceitável postar foto? Minha opinião: para sempre", escreveu ela na legenda da publicação.

E nos comentários, não faltaram elogios. "Olha só que fotos lindas e ainda estavam guardadas! Manda mais", brincou uma seguidora, fazendo referência à legenda da postagem. "Sempre entregando look, carisma e beleza", disse outra. "Uma deusa!", enalteceu mais uma.

Confira a sequência de fotos:

Paolla Oliveira critica pressão estética e fala de empoderamento

Paolla Oliveira tem aderido cada vez mais ao movimento de compartilhar fotos sem maquiagem e sem filtros nas redes sociais, como uma forma de ir contra a pressão estética. Em entrevista para a Quem, a atriz afirmou que não quer mais ser refém das expectativas dos outros.

"Todo mundo é um pouco famoso hoje. Mas as famosas à moda antiga foram criadas para ser perfeitas, não dar problema, não andar descabelada, não chorar, não ser vulnerável... Eu faço parte dessa geração, mas decidi que também não quero ser", disse ela.

A famosa também comentou sobre empoderamento e afirmou que deseja ser inspiração para outras mulheres. "Não quero ficar para trás no que não me fazia bem. É olhar para frente e aprender com essa galera, com a juventude, que fala, que se expõe. O que eu venho falando agora faz parte de uma mudança muito genuína minha, um desejo de ser melhor, de completar esses 10 anos e falar: 'Eu vou colocar em prática tudo que aprendi até agora'", concluiu.

