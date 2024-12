Paolla Oliveira mostra registros do Natal em família

Em suas redes sociais, a atriz Paolla Oliveira compartilhou diversas fotos do seu Natal em família. Confira os registros!

Em suas redes sociais, Paolla Oliveira sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 37 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 25, a atriz fez questão de publicar em sua conta no Instagram diversas fotos da sua celebração de Natal.

A famosa surgiu com uma taça de vinho na mão e também posou ao lado da família com um look vermelho.

"Por aqui, o Natal foi assim: cercada de afeto", escreveu ela na legenda. Paolla Oliveira se prepara para interpretar Heleninha Roitman no remake da novela Vale Tudo, que deve estrear no ano que vem na Rede Globo.

Declaração

O cantor Diogo Nogueira, de 43 anos, decidiu comentar sobre a sua relação com a atriz Paolla Oliveira, de 42 anos. O nome da ex-contratada da Globo voltou, inclusive, a ficar entre os assuntos mais comentados do momento nas redes sociais. Isso porque, após três anos de relacionamento, o sambista fez uma revelação inesperada sobre o namoro com a artista.

"Eu me transformei em outro homem, em outra pessoa", frisou em entrevista à Quem, publicada na terça-feira, 17.

"E praticamente 80% disso tudo que aconteceu comigo foi da força que Paolla me mostrou, do tamanho que ela me mostrou que eu sou, do homem que eu sou", declarou.

Paolla Oliveira será uma das convidadas do novo programa de culinária do cantor, Diogo na Cozinha, do canal GNT.

Sobre a relação dos dois como artistas e companheiros de vida, o músico disse que o respeito pela individualidade é essencial para o sucesso.

Atriz e musa do Carnaval, Paolla Oliveira revelou em julho deste ano que possui uma doença crônica em sua pele, o melasma. Considerada comum no Brasil, a condição pode aparecer no rosto, mas também pode acometer outras regiões do corpo como os braços, pescoço e colo.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica dermatologista Luciana Maluf explica que a condição de Paolla Oliveira é benigna e pode ser amenizada. "O melasma não tem cura, porém, há tratamento. Podemos conviver com o melasma e ele estar bem claro e controlado", explica.

