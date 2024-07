Paloma Bernardi deixa lado solidário em evidência e reconhece: ‘Tenho privilégios’

Em entrevista à CARAS Brasil, Paloma Bernardi fala sobre privilégios de ser artista e destaca seu lado solidário

Paloma Bernardi (39) deixou em evidência o seu lado solidário. Nos dias 13 e 14 de julho, a atriz desembarcou em Caruaru (PE) para um final de semana repleto de atividades artísticas com o objetivo de ajudar idosos e pacientes em tratamento oncológico com doações de comida, água e medicamentos.

Nos bastidores do evento Solidariedade Transforma, projeto em que idealizou com Marcos Mendes, a atriz conversou com exclusividade com a CARAS Brasil e destacou a importância de usar o seu alcance para alavancar ações sociais. A estrela também refletiu sobre seus privilégios enquanto figura pública.

"Eu sempre estive envolvida [em projetos] através da educação que eu tive dos meus pais, sobre a importância de olhar pro próximo. Graças a Deus, eu sou uma pessoa que tenho privilégios na vida e não tenho o que reclamar, mas quando eu olho pro próximo, pra quem está ao meu lado, e vejo que está passando alguma necessidade, não tem como eu me sentir bem, não tem como eu me sentir 100% feliz se eu sei que tem alguém ali ao lado sofrendo por alguma coisa. Então, o meu movimento de ajudar instituições, projetos sociais, veio de pequena, de dentro de casa, e eu acredito que veio também através do que eu já participava, de pastorais na igreja abraçando mães solteiras, moradores de rua e asilos", conta.

"Hoje sou madrinha de uma família de refugiados, tenho o projeto Solidariedade Transforma, abraço também amigos do bem, entre outros que vão surgindo, aquilo que toca o meu coração e eu puder ajudar de alguma maneira, eu ajudo, então eu acredito que a minha fé está na ação, fé em Deus, fé no outro e fé em mim, para que as coisas possam acontecer não só para mim, mas para todos, eu tenho tanto a agradecer a Deus que poder retribuir ajudando o próximo se torna um propósito de vida", afirma.

Com mais de 14 novelas no currículo, a atriz destaca a importância de como uma figura pública tem o dever de influenciar as pessoas para o bem. Para isso, ela destaca em suas redes sociais temas e ações de impacto significativo aos fãs.

"Nós artistas trazemos uma visibilidade maior para algum projeto, se tanto se fala sobre influenciar o outro nas redes sociais e na vida, como ser humano que somos, por que não influenciar positivamente? Por que não influenciar pelo bem? Fazer o bem sem olhar a quem? Porque dessa maneira eu acredito que a gente vai tá fazendo a diferença, não só nas nossas próprias vidas, mas na vida do outro, que merecem atenção. Se eu tenho essa ferramenta de falar com o público de modo geral, vamos usar isso de forma positiva. A gente consegue alcançar uma audiência que ajuda a divulgar e a impactar ainda mais pessoas. Ter alguém que possa mostrar a importância e a delicadeza de algumas situações é muito importante. Podemos potencializar a causa, indicar como que cada pessoa pode ajudar para conseguir um retorno maior", explica.