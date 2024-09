Padre Patrick lamenta ataques na internet: ‘Não entra no meu coração querer tanto o meu mal’

Em entrevista à CARAS Brasil, Padre Patrick, que se tornou fenômeno na internet, lamenta ataques de haters e dá lição de amor ao próximo

Padre Patrick (37) se tornou um fenômeno na internet aos 34 anos, quando meteoricamente ganhou visibilidade nacional, em 2021. Hoje, com mais de seis milhões de seguidores no Instagram, continua levando diariamente, por meio das redes sociais, mensagens de fé, de forma bem humorada. Contudo, apesar de todo o sucesso, tem gente que não aceita a forma genuína em que ele encontrou de agregar sua missão de evangelizar usando a web, e o ataca. Em entrevista à CARAS Brasil, o pároco lamenta e confessa: “Não entra no meu coração querer tanto o meu mal".

A inusitada interatividade que adotou, chama a atenção do público: seja de forma positiva, ou negativa. “Eu, particularmente, ainda sofro muito com alguns ataques que a gente recebe. Não entra no meu coração, por exemplo, uma pessoa que nunca sequer esteve comigo, que não me conhece, me odiar tanto, querer tanto o meu mal. Acho que o hater fala muito mais dele mesmo do que do outro. Acho, não. Tenho certeza! No fundo, ele esconde um vazio muito grande, uma carência afetiva muito grande também”, destaca Pe. Patrick.

“A gente percebe que não tem como fugir disso. A partir do momento que você se mostra, você será atacado. O próprio Cristo, né? Na sua época, de maneira diferente, mas se tivesse vindo hoje, sofreria com isso também. O que eu entendo é que a gente não tem que pagar o mal com o mal, não é a nossa missão essa. Então, eu não quero o mal dessas pessoas, eu quero o bem delas; quero que elas fiquem bem, fiquem em paz, encontrem o propósito de vida de verdade. Mas, prefiro não ficar vendo muito comentários dessas coisas, até para me blindar disso, para eu não ter recaídas de sentimentos, de tristezas passadas que eu sei que vão me fazer sofrer”, emenda o sacerdote.

PELOS TEATROS DO BRASIL

Em 2022, Padre Patrick estreou o Fora da Caixinha. A turnê foi sucesso por onde passou. Ele levava aos palcos as diversas temáticas abordadas nas diversas caixinhas das redes sociais. Em julho deste ano, o projeto encerrou seu ciclo. Ele saiu de cena para dar espaço a um novo espetáculo: o Bença Padre.

“Junto com a nossa equipe, a nossa agência Non Stop, a gente pensou em algo que pudesse mostrar o Padre Patrick além das redes sociais, né? Então, foi um trabalho árduo, longo. A gente se reuniu bastante, até para ensaios de iluminação, de projeção de som, algo que pudesse me conectar as pessoas. E a gente encontrou essa veia, que nos possibilitou trazer essa mensagem leve às pessoas que vão ao teatro. E, ao mesmo tempo que dão muitas gargalhadas, também se emocionam muito. E este foi o foco, esse despertar; junto com a minha equipe a Non Stop, com as pessoas que trabalham comigo. A gente pensar em algo para nos apresentar além das redes sociais”, explica.

“O Fora da Caixinha, que foi nosso primeiro espetáculo, rodou do Brasil. Foram tantas pessoas alcançadas, e agora a gente está com esse novo, que é o Bença Padre, sempre trazendo humor, mas também uma mensagem de esperança para as pessoas”, finaliza.