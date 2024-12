Padre Fábio de Melo revela perseguição de stalker: 'Está na polícia'

Padre Fábio de Melo contou uma história curiosa que viveu com uma fã que o perseguia e que jurava que eles mantinham um relacionamento amoroso

Na última segunda-feira, 9, Padre Fábio de Melo participou do programa Sem Censura e foi questionado sobre uma história curiosa envolvendo os fãs.

O religioso revelou que é perseguido há seis anos por uma moça que jura que eles mantêm um relacionamento amoroso. "Eu tenho uma que vai para a porta de casa, que diz que tem casamento marcado comigo. Ela jura de pé junto que eu a amo, que sou apaixonado por ela. Diz que eu sou fraco, que eu não sou capaz de assumir”, começou ele.

Em seguida, o padre afirmou que o caso foi parar até na polícia. "Ela jura que eu sou apaixonado por ela, que eu não tenho coragem de assumir o nosso amor. Aí ela arruma perfis e eu vou bloqueando, e agora está na polícia né, não teve outro jeito. Quase seis anos já nesse processo".

Por fim, o famoso refletiu sobre a situação. "Essa loucura virtual, hoje, é uma coisa assustadora. Eu até entendo, porque como padre eu acabo atingindo a pessoa de uma forma espiritual e o espírito ele não tem muita regra. A transição do espiritual para o emocional, para o afetivo, é um limiar muito estreito. Então eu posso ter uma ligação espiritual com você e daqui a pouco isso virar uma atração física", concluiu.

Qual emprego Padre Fábio de Melo teve antes de se tornar padre?

O sacerdote e escritor Fábio de Melo expôs, em entrevista ao programa The Noite, do SBT, que se dedicou a um trabalho bem diferente ao que realiza hoje, no cenário religioso. Na ocasião, exibida na última sexta-feira, 6, o padre e cantor revelou que, durante cinco anos, foi realizador de projetos carnavalescos.

Padre Fábio de Melo comentou que, antes de se dedicar à teologia e à Igreja Católica, trabalhou durante cinco anos com a data comemorativa. “Eu trabalhava no Carnaval antes de entrar para o seminário, fazia projetos de carros alegóricos e desenvolvimento de enredo”, explicou.

Na época, Melo trabalhava com as escolas de samba na cidade em que nasceu, Formiga, em Minas Gerais. “Eu estava com tudo preparado para vir fazer estágio na Mocidade Independente de Padre Miguel, no Rio de Janeiro, e aí eu entrei no seminário”, recordou.

