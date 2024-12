Padre Fábio de Melo revela emprego inusitado antes de se dedicar à teologia

O sacerdote e escritor Fábio de Melo revela faceta pouco conhecida de sua carreira antes de entrar para o cenário religioso

O sacerdote e escritor Fábio de Melo expôs, em entrevista ao programa The Noite com Danilo Gentilli, do SBT, que se dedicou a um trabalho bem diferente ao que realiza hoje, no cenário religioso. Na ocasião, exibida na última sexta-feira, 6, o padre e cantor revelou que, durante cinco anos, foi realizador de projetos carnavalescos.

Trabalho com Carnaval

Padre Fábio de Melo comentou que, antes de se dedicar à teologia e à Igreja Católica, trabalhou durante cinco anos com a data comemorativa. “Eu trabalhava no Carnaval antes de entrar para o seminário, fazia projetos de carros alegóricos e desenvolvimento de enredo”, explicou.

Na época, Melo trabalhava com as escolas de samba na cidade em que nasceu, Formiga, em MinasGerais. “Eu estava com tudo preparado para vir fazer estágio na Mocidade Independente de Padre Miguel, no Rio de Janeiro, e aí eu entrei no seminário”, recordou.

Opinião sobre a data

Fábio de Melo comentou sobre o fascínio pelo mundo carnavalesco. “Acho uma riqueza fantástica do ponto de vista cultural, de você contar uma história através de alegorias e de pessoas fantasiadas. Me encanta você colocar na avenida e tornar compreensível um fato, uma cidade ou uma história a partir da arte cênica”, avaliou.

Apesar disso, explicou que desejava ser padre desde a infância, quando todas as suas brincadeiras envolviam a religião, e por isso, se dedicou à teologia. “É bom quando você é capaz de escolher uma realidade sem desprezar outra.", iniciou.

"É bom quando você descobre, na gama de suas possibilidades, aquilo que realmente é essencial para você. Eu gosto do Carnaval, mas ele não era essencial. Eu posso viver sem o Carnaval, mas eu não saberia viver sem ser padre”, refletiu.

