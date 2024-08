A judoca Beatriz Souza, que conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, usou suas redes sociais para fazer um alerta

A judoca Beatriz Souza, que conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, usou suas redes sociais para fazer um alerta na noite desta segunda-feira, 05. Nos stories do Instagram, a atleta garantiu que só tem um perfil e pediu para o público se atentar a pessoas que tentam se passar por ela.

“Eu queria dizer para vocês que esta é minha única rede social. Eu só tenho Instagram. Então fiquem ligados aí, fiquem atentos, qualquer conta mais estranha dizendo que sou eu em qualquer outra rede, por enquanto não sou eu. Se eu fizer outra conta, eu venho aqui informar vocês”, disse a atleta.

"Estou aqui para agradecer a torcida e o carinho de todos que me acompanharam nas Olimpíadas. Foi incrível ter a torcida de vocês do meu lado. Ficou muito feliz de poder compartilhar toda essa emoção com vocês. Muito obrigada pelo carinho. Estou um pouco distante aqui porque está tudo uma loucura por enquanto", celebrou Bia.

Bia Souza superou desconforto com o próprio corpo no esporte

Antes de conquistar o ouro nas Olimpíadas de Paris, a judoca Bia Souza passou por um longo processo de aprendizado em busca de amor próprio, como ela mesma contou a Glamour em maio deste ano. Segundo a atleta, o esporte foi fundamental para se aceitar como uma mulher gorda e se entender como uma esportista.

"O esporte me empoderou e mostrou um poder gigantesco que tenho em mim", contou a atleta. Bia passou a ter questões com a autoestima quando ainda era adolescente, por ser uma menina mais alta e maior que as amigas.

A atleta luta na categoria "acima de 78 kg" e reforçou a importância de quebrar o tabu sobre corpos "fora do padrão", em especial, no ramo de atletas de alto rendimento: "Acham que só proque sou gorda não faço dieta e não sou saudável. Criticam sem saber. Além de ser minha ferramente de trabalho, essa sou eu. (...) Tudo aconteceu e acontece por causa desse corpo", refletiu ela.