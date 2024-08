Os problemas conjugais de JLo e Ben Affleck teriam começado já na lua de mel

Após cerimônias de casamento os famosos foram comemorar união na Lombardia, na Itália; fonte também revelou o que mais irritava Ben Affleck

Após o fim do casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck, uma fonte próxima ao casal revelou ao site Page Six que a união dos dois famosos 'desandou' logo na largada, quando os dois viajaram à região do Lago de Como, na Itália, durante sua lua-de-mel.

Nesse momento, o casal de estrelas brindou os paparazzi com demonstrações públicas de afeto em meio a compras e passeios no lugar que é destino de inúmeras celebridades de Hollywood. “Ele estava infeliz com os paparazzi os seguindo. Ela é uma superestrela internacional, e ele agiu como se fosse uma surpresa que eles fossem seguidos por aí”, disse a fonte.

De acordo com a fonte, a tensão levou o casal a um extremo em um momento que normalmente é de alegria e descontração. “Eles mal falavam um com o outro durante o que deveria ser o momento mais feliz de suas vidas. Ele se vendeu como um homem mudado, e isso durou muito pouco tempo”, disse a fonte.

Outra pessoa próxima ao casal apontou que Affleck caiu em si sobre o "remember" ao mesmo tempo em que estabeleceu uma rotina em sua vida longe do abuso de álcool. "[Quando eles começaram a se ver novamente] Ele estava apenas ficando sóbrio... Ele estava em um estado vulnerável, e qualquer que fosse a química deles... Ele estava nesse estado frenético e excitável", disse a fonte.

O astro que deu vida ao ‘Batman’ retornou ao tratamento contra o alcoolismo em 2018. A sobriedade era algo novo em sua rotina quando se reaproximou da cantora, com quem havia vivido um intenso romance no início dos anos 2000. Nessa nova fase de sua vida, o ator visava mais privacidade, tudo o que J-Lo não poderia oferecer para ele. "Ele não queria [a comitiva] e todo o drama que vem com isso em sua casa", disse a fonte.

Ben Affleck não tinha interesse em salvar o casamento com Jennifer Lopez

A imprensa internacional apontou a postura dele antes do divórcio acontecer. Isso porque ele não demonstrou interesse em salvar o casamento.

De acordo com fonte da revista People, a decisão de partir para o divórcio foi de Lopez após ela perceber a falta de interesse de Affleck. “Ela está muito decepcionada e triste, mas Ben não deu a ela nenhum sinal de que quer continuar o casamento. Ele não demonstrou nenhum comprometimento e interesse em fazer o seu casamento dar certo. Chegou ao ponto em que ela só precisa cuidar de si mesma”, afirmou o informante.