Olimpíadas: Atleta brasileiro surpreende namorada com pedido de casamento

O amor olímpico é real! Jogador da Seleção Brasileira de vôlei surpreendeu a namorada com um pedido de casamento na frente da Torre Eiffel

A Seleção Brasileira masculina de vôlei não tem mais chances de medalha nos Jogos Olímpicos de Paris, porém um dos jogadores viveu um momento mais do que especial. Henrique Honorato pediu a namorada, a ginasta Alice Gomes, em casamento.

O casal saiu a noite para visitar a Torre Eiffel, principal ponto turístico da capital francesa. Lá, o atleta tirou o anel do bolso e surpreendeu a amada, que a princípio até perguntou se ele estava falando sério.

Em sua conta no Instagram, Alice compartilhou um vídeo do momento e se declarou para o amado. "Te amo tanto que não cabe em palavras. Obrigada por tudo. Paris vai ficar marcada para sempre nas nossas vidas. E quando a gente casar eu dou um mortal", brincou ela.

O time brasileiro foi eliminado nas quartas de final após perder para os Estados Unidos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alice H Gomes (@_alicehgomes)

Comemoração

O atleta Isaquias Queiroz conquistou a medalha de prata na canoagem nas Olimpíadas de Paris 2024 nesta sexta-feira, 9, e fez um desabafo sobre o que enfrentou no último ano. Na TV Globo, ele contou que não teve um ano fácil na saúde mental e precisou se dedicar ainda mais para ir para os Jogos Olímpicos.

"Sensação de alivio, felicidade. 2023 não foi um ano fácil para mim, minha esposa, meus filhos, minha família me ajudou bastante. 2023 foi um ano que me mostrou o que não é ser um super-atleta, e sim um ser humano com problemas mentais, pessoais, físicos também. Tive a possibilidade de sentir essa sensação, de remontar em cima da minha carreira, da minha vida. Chegar aqui e, para mim, ser campeão olímpico", disse ele.

Então, ele deu mais detalhes. "Foi um ano difícil, Lauro teve que se virar para me fazer andar. Tive que correr muito para chegar em forma até aqui. Não é fácil ficar fora do pódio no C2, fiquei muito triste pelo meu parceiro. É um peso que tirei nas minhas costas, muitos não acreditaram em mim em 2023, chegar aqui e ser prata, porta-bandeira, representar a Bahia e o Brasil aqui em Paris é uma felicidade incrível", afirmou.