Olimpíadas 2024: Billie Eilish estará na cerimônia de encerramento

Os Jogos Olímpicos de Paris chegam ao fim no próximo domingo, 11. E a cerimônia de encerramento promete ser um grande espetáculo com apresentações de artistas como Billie Eilish, Snoop Dogg e Red Hot Chili Peppers.

Os três artistas se apresentarão por meio de vídeos pré-gravados diretamente de Los Angeles, nos Estados Unidos.

O evento também contará com Tom Cruise e a cantora H.E.R, que será a responsável por interpretar o Hino dos Estados Unidos. A cerimônia marcará a passagem da tocha olímpica para Los Angeles, cidade responsável por sediar os próximos jogos, que ocorrerão em 2028.

Medalha de ouro

Vitória para o Brasil! Nesta sexta-feira, dia 9, as atletas Duda e Ana Patrícia conquistaram a medalha de ouro no vôlei de praia nas Olimpíadas de Paris, superando as canadenses Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson por 2 sets a 1 com parciais 26/24, 12/21 e 15/10.

Com a conquista merecida, o país volta a subir no pódio da modalide após oito anos. Os últimos brasileiros a ganhar a medalha de ouro no vôlei de praia foram Alison e Bruno, durante o Rio 2016.

E essa marca fica ainda maior quando comparada ao vôlei de praia feminino. A última vitória do Brasil foi em 1996, quando Jackie Silva e Sandra Pires subiram no pódio em Atlanta.

Vale ressaltar que Duda e Ana Patrícia chegaram à final sem nenhuma derrota e apenas um set perdido - na semifinal contra a dupla australiana Mariafe e Clancy. Do início da competição às quartas de final, a dupla brasileira venceu todas as partidas por 2 a 0. Nas quartas, superaram as letãs Tina e Anastasija, e nas oitavas, venceram as japonesas Akiko e Ishii.

Já durante a fase de grupos, as meninas derrotaram as italianas Gottardi e Menegatti, as espanholas Liliana e Paula, além das egípcias Marwa e Elghobashy.

Atualmente, o Brasil está em 17º no quadro geral de medalhas, com três medalhas de ouro, seis de prata e nove de bronze.