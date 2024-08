O que Rebeca Andrade faz para manter penteado intacto? Trancista explica

A ginasta Rebeca Andrade chama a atenção não só pelas apresentações, mas também por seus cabelos sempre impecáveis durante a competição

Campeã olímpica no solo e maior atleta olímpica do Brasil, a ginasta Rebeca Andrade chama a atenção não só pelas apresentações, mas também por seus cabelos sempre impecáveis durante a competição. Em sua passagem pelos Jogos Olimpícos de Paris, ela contou com a ajuda da trancista Soany para retocar suas tranças.

E a profissional está na capital francesa. "Eu realmente me senti super em casa por poder ajudar com meu trabalho alguém tão incrível como ela. Rebeca precisava apenas de um retoque porque seriam muitos dias aqui. Gente como a gente, né? (risos). Foi um trabalho de apenas uma horinha, mas amei poder trabalhar com ela por um dia", contou em entrevista ao jornal Extra.

Durante o papo, ela deu detalhes sobre as tranças de Rebeca. "O modelo usado por elas é superleve e é uma ótima escolha por ser lindo, com uma aparência de cabelo solto, e ainda confortável. Claro que não é o peso de um cabelo sem extensões, mas esse modelo é ótimo para elas fazerem o que fazem. Tanto que é tranquilo usar os penteados que elas usaram", detalhou.

Além disso, Soany explicou como a ginasta faz tantas piruetas sem estragar o penteado. "Elas apenas prenderam normalmente com um laço de cabelo! O negócio é ter o talento, né, amores? Elas arrasam na ginástica e as trancistas brasileiras arrasam nos cabelos, essa é a real!", disse.

Rebeca Andrade ganha valor alto pelas quatro medalhas conquistadas em Paris

Rebeca Andradevai voltar para o Brasil com a mala cheia de medalhas. Aos 25 anos de idade, a atleta subiu ao pódio quatro vezes: ganhou o bronze na modalidade por equipes, prata no individual geral e no salto e o ouro no solo.

Graças à conquista do ouro no solo, ela garantiu mais R$ 350 mil em premiação. Além disso, cada prata lhe rendeu R$ 210 mil. O bronze por equipes foi premiado com R$ 280 mil, que foi dividido entre as cinco ginastas e rendeu o valor de R$ 56 mil cada. Com isso, ela soma R$ 826 mil por seus quatro pódios nos Jogos da França.