O que Celso Portiolli tem a ver com o 11 de setembro? Apresentador se pronuncia

Celso Portiolli abre o jogo e se manifesta após ter seu nome associado ao atentado às Torres Gêmeas, nos Estados Unidos

Quem é usuário ‘crônico’ das redes sociais com certeza já se deparou com alguma publicação envolvendo Celso Portiolli e o atentado às Torres Gêmeas, nos Estados Unidos. Apesar de levar a brincadeira na esportiva, o apresentador se pronunciou sobre o assunto e revelou considerar a associação uma piada de mau gosto nesta terça-feira, 11.

No dia em que a tragédia completa 13 anos, Celso abriu o coração em uma publicação em seu perfil no Instagram: “11 de setembro é uma data que sempre me faz refletir. Há anos, surgiu uma brincadeira envolvendo meu nome e os acontecimentos desse dia. Eu entendo o humor por trás, mas muitas vezes acho, inclusive, uma brincadeira de mau gosto”, iniciou.

“E é impossível não lembrar que essa data também marcou a perda do meu querido pai. Embora eu leve a vida com leveza e saiba que muitas dessas piadas não têm maldade, é importante lembrar que esse dia carrega um peso real, tanto para o mundo, para as pessoas que perderam seus entes queridos, quanto para mim”, disse Portiolli.

Na sequência, Celso pediu mais empatia: “Quem já visitou o Memorial e o Museu do 11 de setembro, em Nova York, sabe como é impossível não sentir a dor e a profundidade desse acontecimento que marcou a história mundial. Diante de uma tragédia como essa, o que realmente importa é que nunca nos falte respeito e empatia”, ele declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Celso Portiolli (@celsoportiolli)

Vale lembrar que no passado, Portiolli contou que a associação inusitada surgiu nas redes sociais. Tudo começou quando uma página de teorias foi criada com o nome “Celso Portiolli não tem nada a ver com o 11 de setembro”. Com o tempo, a brincadeira foi ganhando força e chegou até o apresentador, que falou sobre a situação no Flow Podcast.

“Agora fico na boa, mas fiquei assustado na época. Levo na esportiva, onde eu vou as pessoas me perguntam sobre o 11 de setembro. Qualquer hora eu vou ser preso”, Celso brincou sobre as especulações infundadas de que teria alguma relação com o atentado, que aconteceu em 11 de setembro de 2001.

