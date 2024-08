O que aconteceu entre Silvio Santos e Preta Gil? Cantora expõe mágoa do apresentador

Em seu novo livro, a cantora Preta Gil recordou participação em programa no SBT e revelou que possui grande mágoa de Silvio Santos

A cantora Preta Gil lançou recentemente sua autobiografia, intitulada 'Preta Gil: Os Primeiros 50'. Na obra, a artista abriu o coração e falou sobre momentos de sua vida pessoal e profissional nunca relatados antes.

Além de abordar o tratamento contra um câncer, fase mais difícil de sua vida, Preta decidiu mencionar um outro assunto que a marcou bastante: sua participação no programa de Silvio Santos. O apresentador faleceu no último sábado, 17, aos 93 anos.

Depois de muitos anos, Preta Gil resolveu compartilhar pela primeira vez o motivo de possuir grande mágoa do dono do SBT. Ao longo do capítulo a respeito do ocorrido, a filha de Gilberto Gil revelou que saiu da emissora chorando após o veterano chamá-la de 'gorda e feia'.

"A gordofobia está em todo lugar. Está enraizada. Lembro que a produção do Silvio Santos me chamou várias vezes para o programa. Em 2018, topei fazer, pois seria com o David Brazil. Eu adoro o David. E ali, naquele palco, tudo começou a desandar. Foi uma dor genuína. Eu não estava preparada para aquilo", escreveu a famosa em um trecho.

Na ocasião, Preta contou que Silvio Santos teria questionado como ela 'arrumou’ um marido'. "Silvio começou a falar do meu peso. E eu só pensava nisso, que, se eu abrisse a boca, eu ia começar a chorar e ia acabar ficando como a maluca da história. O que, vamos combinar, foi um pouco o que aconteceu, afinal, ele levou o programa ao ar e tirou toda a parte em que me agrediu verbalmente. E eu apareço com aquela cara fechada por estar muito incomodada. O estúdio inteiro, como as bailarinas, o David, todos ficaram incomodados", relatou.

Em seguida, a cantora explicou que David Brazil tentou acalmá-la perante a situação: "'É o Silvio, ele é assim. Ele não faz por mal'. Mas eu não consegui ficar de risadinha. Alguma coisa já estava mudando em mim. O Silvio sempre foi desse jeito, mas eu mudei. E aquilo bateu muito mal", lamentou ela.

Por fim, a autora do livro revelou que, ao sair chorando do SBT, percebeu a chateação da produção do programa com o episódio. "A direção estava visivelmente chateada comigo. 'Que pena que você não levou na brincadeira. Que pena que você não teve humor’. E como ter humor!? Ele me chamou de gorda, de feia, de mentirosa… Ele questionou até o público de meu trio", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

Preta Gil revela que Silvio Santos não se desculpou

Recentemente, em entrevista ao site 'Gshow', Preta Gil falou um pouco sobre o episódio envolvendo sua participação no programa de Silvio Santos. Ao longo do bate-papo, ela contou que o veterano não a procurou para pedir desculpas, mesmo após a repercussão do caso.

"O Silvio é um retrato de uma época, ele não fez aquilo por mal, não fez porque estava me maltratando, espezinhando. É geracional, se ele tivesse essa noção, por exemplo, que eu fiquei muito chateada e triste, ele teria me procurado porque a gente tem uma relação de respeito mútuo um pelo outro. Na época mesmo, eu saí do estúdio aos prantos, todo mundo que estava ali viu como eu fiquei triste", disse.

"Aquela história que eu conto no livro fala sobre mim, não fala sobre ele. É sobre como eu lido, hoje em dia, com essas 'brincadeiras' e 'piadas' que foram feitas ao longo da minha vida inteira comigo. Foi uma situação em que eu não me senti bem, e ele fez a mesma 'brincadeira' comigo muitas vezes antes e dessa vez foi diferente, porque eu evoluí como mulher, eu tive uma evolução da minha compreensão do que me agride e do que não me agride", detalhou Preta, por fim.