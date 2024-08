Jassa resgata fotos com Silvio Santos em homenagem: 'Verdadeiro amigo'

Cabeleireiro de Silvio Santos, Jassa prestou uma homenagem ao grande amigo e apresentador; ícone da TV brasileira faleceu aos 93 anos

Cabeleireiro oficial de Silvio Santos, Jassa Santostem compartilhado em suas redes sociais imagens inéditas ao lado do apresentador, falecido no sábado, 17, aos 93 anos. O profissional, que esteve ao lado do comunicador por 40 anos, realizou uma nova homenagem ao amigo de longa data.

Em seu Instagram oficial, Jassa publicou uma imagem rara junto com Silvio e Gugu Liberato (1959-2019), que também frequentava seu salão em São Paulo. Um dos registros compartilhados pelo cabeleireiro se trata de uma foto antiga, em preto e branco, onde aparece arrumando o cabelo do dono do SBT. "Gratidão", legendou ele.

Em outra postagem, o profissional mostrou uma foto bastante especial ao lado de Silvio Santos emoldurada: "Lembrança de um verdadeiro amigo", escreveu Jassa Santos. Emocionados com as homenagens, diversos admiradores do eterno apresentador deixaram mensagens carinhosas nos comentários.

"Momentos inesquecíveis…", declarou uma internauta. "Jassa é Silvio e Silvio é Jassa. Não tem como separar uma amizade de tantos anos", disse outra. "Amigos de verdade", falou a apresentadora Lívia Andrade. "Dois grande ícone da TV não estão mais entre nós", lamentou mais uma, referindo-se a partida de Gugu e Silvio Santos.

O apresentador morreu devido a uma broncopneumonia causada por uma infecção de H1N1, após passar cerca de 16 dias internado em um hospital de São Paulo. Seu corpo foi transferido diretamente para o cemitério, onde passou por rituais judaicos antes de ser sepultado na manhã de domingo, 18, em uma cerimônia reservada a amigos e familiares.

Confira as homenagens de Jassa para Silvio Santos:

Moacyr Franco descobre morte de Silvio Santos após 3 dias

O cantor Moacyr Franco emocionou os internautas ao compartilhar uma bela homenagem a Silvio Santos, falecido no sábado, 17, aos 93 anos. Através das redes sociais, o artista revelou que só soube da morte do amigo e apresentador três dias após o ocorrido.

Em seu Instagram oficial, Moacyr publicou um vídeo em uma espécie de carta aberta e contou que estava internado em um hospital quando tudo aconteceu. Por questões de saúde, familiares optaram por não informar a notícia da partida do ícone da TV brasileira; confira detalhes!