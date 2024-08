O que aconteceu com Fiuk? Cantor diz estar 'criando coragem' após expor Fábio Jr

Após declaração polêmica para Fábio Jr no Dia dos Pais, Fiuk abre o jogo sobre e diz estar 'criando coragem' para falar sobre o que aconteceu

Após uma declaração polêmica no último Dia dos Pais, Fiuk abriu o coração e revelou que está se preparando para falar sobre sua relação com Fábio Jr. Nas redes sociais, o cantor disse estar 'criando coragem' para compartilhar detalhes sobre as dificuldades que enfrentou e deu a entender que essas questões envolvem seu pai.

Durante uma festa organizada por Carlinhos Maia, Fiuk apareceu visivelmente abatido nos stories do humorista. Em um vídeo, o influenciador digital questionou o cantor sobre como estava se sentindo após sua declaração polêmica sobre o pai. Ainda abalado, o cantor revelou que estaria sofrendo se não estivesse na festa, mas não se aprofundou no assunto.

Em seguida, Fiuk mencionou que pretende compartilhar mais detalhes no futuro e que está se preparando para isso: "Estou começando a criar coragem para me impor mais, para falar das coisas que eu passei. Estou criando coragem para falar coisas, vejo você [Carlinhos Maia] falando e me pergunto por que não sou verdadeiro assim”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por tvmaia (@tvmaiaranchs)

Embora não tenha mencionado o nome de seu pai, Fiuk deixou claro que há assuntos mal resolvidos com o artista. Inclusive, o cantor explicou que usou um texto da internet para falar sobre sua relação com o pai, devido às dificuldades que tem para expor o assunto: "Eu peguei [o texto], porque eu fiquei escrevendo tantas coisas ontem”, contou.

“Eu cheguei até a escrever uma música, que eu não gostei de ouvir. Eu escrevi umas coisas pesadas, que por mais que estivesse sentindo, eu sou amor", explicou. “Me dá vontade de falar um monte de coisa? Me dá! Mas comecei a procurar alguma frase que resumisse meus sentimentos em algo mais puro, mais tranquilo, sem ódio no coração”, disse.

O que Fiuk falou sobre Fábio Jr?

No texto publicado por Fiuk, o artista se queixava da ausência do pai na vida dele e desabafou sobre a falta de carinho no último domingo, 11, Dia dos Pais: "Feliz Dia dos Pais pra você que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe”, o cantor desabafou.

“É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias", escreveu ele, que recebeu o apoio dos irmãos, como Cleo, a primogênita do artista. Mesmo sendo bastante próxima ao pai, a atriz e cantora deixou um comentário na publicação de Fiuk.