Nora de Zezé responde suposta indireta de Graciele: 'Quem aqui é ingrata?'

Após suposta indireta de Graciele Lacerda sobre ingratidão, nora de Zezé, Amabylle Eiroa, faz pronunciamento e dá sua versão da história

A nora de Zezé Di Camargo, a arquiteta Amabylle Eiroa, que é noiva do filho do sertanejo, Igor Camargo, fez uma série de stories nos últimos dias em sua rede social para responder a uma suposta indireta de Graciele Lacerda para ela.

Tudo começou após a eleita do sertanejo, que está grávida do primeiro bebê deles, compartilhou vídeos falando sobre "ingratidão". A influenciadora digital então refletiu sobre ajudar as pessoas e não ser reconhecida.

"Eu nunca pensei na minha vida passar por um momento de ingratidão. O 'Mô' sempre falava que não admite uma pessoa ser ingrata. 'Eu passo por cima de qualquer cosia, menos quando uma pessoa tem uma atitude de ingratidão', sabe? Esquece tudo que você fez para ajudar, estender a mão, para levantar a pessoa, e tem uma atitude que coloca o contrário [de] tudo isso, sabe?", começou dizendo.

"Até então eu nunca tinha vivenciado isso, uma situação dessas. Hoje eu entendo que ele falava que para ele é imperdoável uma pessoa que não é grata. Quando você passa por tudo que a otura pessoa fez por você por uma situação, um momento, e você é ingrata, colocando a pessoa numa situação constrangedora, difícil, e esquece tudo que foi feito no passado. Isso é a pior coisa que tem", falou mais.

Graciele então revelou que passou por isso: "Eu vivenciei isso e foi muito triste. É a dor, a decepção maior. Você sentir a ingratidão de uma pessoa próxima, que você não espera. quando você nao espera isso da pessoa. é muito triste".

Nora de Zezé respondeu Graciele

Ao saber das palavras da noiva do sertanejo, Amabylle Eiroa então escreveu uma série de textos para contar sua versão da história. A arquiteta então falou sobre ter feito projetos sem cobrar para Graciele e Zezé, além de trocar serviço por outro tipo de pagamento que não fosse dinheiro.

"A pessoa não desiste, mesmo estando errada, de provocar. Por que não aproveita o seu 'milagre' [gravidez], vai curtir o seu momento e me deixa em paz? Não devo favor a vocês!", coemeçou. E continuou: "A casa que vocês moraram em Alphaville eu realmente assumi o projeto de repaginação de interiores e, em troca do meu trabalho foi comprado um carro em 60 parcelas de R$ 1 mil, que inclusive nunca esteve no meu nome".

"Após três anos, no momento da obra concluída, foi feito um repasse para minha mãe como forma de reconhecimento, em troca de toda a dedicação e carinho pelos trabalhos prestados, valor que em outra situação eu jamais exporia, pois é seis vezes abaixo do valor de mercado desses quase três anos de acompanhamento", falou.

"Em relação ao favor que vocês tanto mencionam de eu ter morado um período nessa casa, vocês sabem muito bem que eu relutei até o último minuto para não ir", declarou. "Tentam disseminar a ideia de que eu era financeiramente dependente de vocês. Essa é a parte que mais me assusta em meio a todas as mentiras! Se eu realmente fosse dependente de vocês, mesmo diante do que foi descoberto, meu caráter jamais permitiria que eu permanecesse aí", disparou.

"Quando se convive junto por muito tempo, fazemos coisas de coração, sem esperar nada em troca. Mas, se hoje colocarmos tudo na balança, tudo o que um fez pelo outro, quem aqui realmente não fazia de coração e agia de forma fake?", disse relembrando o perfil fake criado por Graciele.

"Afinal, pelas costas, se escondia com outro nome, onde destilava veneno e demonstrava claramente que não havia carinho. Quem aqui é a ingrata? Não vou mais suportar suas provocações! E, por favor, não venham me dizer para deixá-la em paz, pois quem não deixa os outros em paz é ela!", escreveu Amabylle Eiroa.

Leia também:Indireta? Nora de Zezé Di Camargo faz post enigmático: ‘Na verdade’

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Zilu Camargo reencontra o filho após polêmicas

A empresária Zilu Camargo está no Brasil após cancelar sua vinda para as festas de fim de ano por conta das polêmicas familiares. Tempos atrás, a famosa então mostrou que reencontrou seu herdeiro, Igor Camargo.

Abraçando o filho, a ex-esposa de Zezé Di Camargo surgiu sorridente e falou sobre estar ao lado dele em tudo. É bom lembrar que nos últimos meses, ele parou de trabalhar com o pai após sua companheira, Amabylle Eiroa, desmascarar o perfil fake de Graciele Lacerda.

"O abraço de uma mãe com o filho, é força, é a recompensa, é amor, é dizer eu estou aqui com você pra tudo e por todos. Te amo meu filho", disse Zilu Camargo ao postar a foto com Igor Camargo.

Para quem não lembra, no final do ano passado, a noiva de Igor Camargo expôs o perfil fake de Graciele Lacerda. A musa fitness então admitiu a criação da conta, porém, negou que os comentários feitos a Wanessa Camargo e outros familiares tinham sido feitos por ela.