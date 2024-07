Indireta? Nora de Zezé Di Camargo faz post enigmático: ‘Na verdade’

Namorada de Igor Camargo e nora de Zezé Di Camargo, Amabylle Eiroa fez post de agradecimento para advogado e web aponta indireta

Nora de Zezé Di Camargo e namorada de Igor Camargo, Amabylle Eiroa surpreendeu ao escrever um post enigmático nas redes sociais nesta semana. Discreta na internet, a jovem compartilhou uma frase bíblica sobre verdade e colocou uma legenda dedicada ao seu advogado.

A mensagem da foto dizia: “E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32”. Logo depois, ela fez um agradecimento para sua equipe jurídica e os fãs viram um tom de indireta no texto.

"Com a notícia que recebemos hoje, a palavra do dia é AGRADECIMENTO!!!! Primeiramente agradecemos a Deus por ter colocado em nosso caminho uma pessoa tão íntegra e de profissionalismo admirável!! Obrigada Dra. Adriana Pacheco e a todos da equipe @pachecolimaadv. Obrigada pelo empenho, trabalho humanizado, artesanal e principalmente, obrigada por ignorar publicidades midiáticas e sensacionalistas pautadas em inverdades. E claro, por conseguirem preservar a ética, no árduo caminho que trilhamos para manter a fé NA HONRA, NA VERDADE E NA JUSTIÇA!", disse ela, que não entrou em detalhes sobre o caso.

Vale lembrar que Amabylle e Igor tiveram um desentendimento com a família do pai dele há pouco tempo por causa de um perfil falso na internet.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ♡︎𝔸𝕞𝕒𝕓𝕪𝕝𝕝𝕖 𝔼𝕚𝕣𝕠𝕒 𝔸𝕣𝕢𝕦𝕚𝕥𝕖𝕥𝕦𝕣𝕒♡︎ (@amabylle_eiroa)

Igor Camargo fez aniversário em janeiro de 2024

Igor Camargo, o filho caçula de Zilu e Zezé Di Camargo, completou 30 anos de vida no dia 27 de janeiro de 2024, e ganhou uma homenagem especial dos pais nas redes sociais.

Zilu foi a primeira a homenagear o herdeiro. Ela postou uma foto com o aniversariante e não poupou elogios a ele. "Filho hoje é seu aniversário, mas o presente é meu. Sabe por quê? Porque você é um filho que todas as mães queriam ter", começou a famosa.

A empresária seguiu citando as qualidades do rapaz. "Igor, você é sábio! Inteligente! Culto! Simples e de um caráter invejável! Filho, Parabéns! Felicidades e muitos anos de vida! Aproveita seu dia e todos os dias com muita alegria, saúde e paz. Te amo incondicionalmente!", declarou ela.

Nos comentários, Igor agradeceu as palavras de carinho. "Obrigado, mãe! Te amo", escreveu ele, acrescentando um emoji de coração.