Noivo de brasileira morta em incêndio faz relato emocionante

Noivo da médica brasileira que morreu em tragédia na Tailândia comove ao falar sobre a dor da despedida: ‘Vivo em um pesadelo constante'

A morte da médica brasileira Carolina Pimentel Canales em um incêndio na Tailândia comoveu os brasileiros nos últimos dias. Ela estava de férias com o noivo, Fernando Lages Ressurreição, quando perdeu a vida em uma tragédia que aconteceu no hotel onde estava hospedada. Agora, o noivo dela lamentou a dor da despedida precoce.

Em uma publicação nas redes sociais, ele falou sobre como foi a viagem deles e como está se sentindo após a morte dela. “Nessa viagem, vivemos os melhores momentos das nossas vidas. Estávamos plenos, vivendo o maior sonho dela - visitar a Tailândia e tomar banho com os elefantes. Com malas prontas e só esperando nosso horário de retorno, fomos surpreendidos, acordados pelo inferno - o qual, inclusive, não acaba. Nos sentíamos no topo do mundo; preparados para retornar para nossas famílias e comemorar nossas conquistas e um novo ano com quem amamos”, disse ele.

E completou: “Vivo em um pesadelo constante sem a presença do meu amor ao meu lado, com os sonhos ceifados, em um país com a cultura muito diferente e pedindo a Deus para que isso não passe um real pesadelo. Minha cabeça ferve, dormir e acordar são sofrimentos. Me per unto por que não descansamos juntos. Vou batalhar para encontrar uma razão e uma forma de sobreviver, levando sempre um pedaço do seu amor e fazendo o melhor pelo próximo”.

Por fim, o rapaz afirmou: “Nesses dias, dissemos tanto eu te amo, mas mesmo assim não foi o suficiente. Gostaria de ter dito muito mais. Digam o quanto amam as pessoas antes que seja tarde demais".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol (@carolinacanales)

Como foi o acidente?

De acordo com a imprensa internacional, Carolina e Fernando estavam no quarto do hotel quando o incêndio começou. Ao tentarem fugir das chamas, eles se perderam e se separaram. Ela ficou perdida por causa da fumaça densa e entrou em um dos quartos, mas não conseguiu mais sair e morreu. Além dela, outras duas pessoas morreram no mesmo acidente.

A causa do incêndio ainda é investigada pela polícia, mas a suspeita é de que começou em um dos quartos. O governo pagará uma indenização de R$ 180 mil para cada família de vítima fatal e R$ 90 mil para cada ferido.

Fernando chegou a ser internado em um hospital local após o incêndio, mas recebeu alta dias depois.