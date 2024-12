Nicolas Prattes sobre Sabrina Sato: 'Venho para ficar quatro horas com ela'

O ator Nicolas Prattes fala sobre o relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato e expõe dinâmica para driblar a distância por conta do trabalho

O ator Nicolas Prattes expôs como funciona a dinâmica do relacionamento a distância com a apresentadora Sabrina Sato nesta terça-feira, 10. O ator, de 28 anos, grava como o Rudá da novela Mania de Você no Rio de Janeiro e Sabrina, de 43, vive em São Paulo. Durante a festa de aniverário de seis anos de Zoe, filha de sua noiva com o ator Duda Nagle, o artista também falou sobre a relação com a menina.

A festa tem temática de chocolate, e Nicolas brincou sobre o tamanho da comemoração. "É a maior festa de criança que eu já vi, demorei meia hora para encontrar minha família", se divertiu. "Mas vale tudo para fazer [Zoe] feliz. Minha relação com a Zoe é mágica e de um autoconhecimento para mim que só ela poderia proporcionar", afirmou em entrevista a Quem.

O ator falou também sobre assédio em volta de Sabrina. "Ela é o o sol da nossa vida, entendeu? E todo mundo quer se bronzear um pouquinho e não tem problema nenhum", ponderou. Nicolas contou que grava a novela até março, e que por isso o casal não deve viajar. Ele também explicou que faz todos esforço possível para estar com Sabrina.

"A gente vai dar um jeito [nas festas de final de ano], sempre damos um jeitinho. Às vezes eu venho para ficar quatro, cinco horas [com ela] em São Paulo e vou embora", contou, acrescentando que costuma passar o texto do personagem com Sabrina.

Festa de aniversário de Zoe

A pequena Zoe comemorou o seu aniversário nesta terça-feira, 10, com uma festa luxuosa em um buffet de São Paulo. Ao chegar na festa, ela foi fotografada ao lado de sua família e esbanjou alegria.

A menina apareceu rodeada pelo pai, Duda Nagle, pela mãe, Sabrina Sato, o padrasto, Nicolas Prattes, e as avós, Kika Sato e Leda Nagle. A menina atraiu os olhares para o seu braço imobilizado.

Zoe se machucou no último final de semana enquanto brincava e precisou imobilizar o membro, mas ela já está bem e pronta para curtir sua festa. Neste ano, o aniversário de Zoe teve o tema de A Fantástica Fábrica de Chocolate.

Leia também: Festa da Zoe: Confira o bolo de aniversário sofisticado da menina