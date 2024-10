Nicolas Prattes revela susto com internação do pai: 'Essa foi a semana'

O ator Nicolas Prattes usou suas redes sociais para contar que passou a semana se dividindo entre as gravações na Globo e visitas ao hospital

Intérprete de Rudá em Mania de Você, que está no ar na faixa das 21h da Globo, o ator Nicolas Prattes usou suas redes sociais neste domingo, 06, para contar que passou a semana se dividindo entre as gravações da novela e visitas ao hospital. É que o pai dele, Felipe Pires, estava internado.

Embora o motivo da hospitalização não tenha sido divulgado, o artista mencionou ter levado um 'susto' com a condição de saúde do familiar. "Saía da gravação e ia para o hospital, ia para o hospital e ia para a gravação. Essa foi a semana. Meu pai lá. Que susto", iniciou o ator.

Em seguida, fez uma reflexão sobre sua vida como artista. "E ninguém sabe. Por aqui, só se sabe o que se posta. Ainda bem! Escolhi mostrar a semana terminando de um jeito que até então parecia improvável. Escolhi postar antes. Celebrei, muito. Bom domingo, pessoal", encerrou.

Story de Nicolas Prattes (Reprodução/Instagram)

Sabrina Sato mostra detalhes da festa de aniversário da sogra, Giselle Prattes

Recentemente, Sabrina Sato mostrou que aproveitou o fim de semana em ótima companhia e usou as redes sociais para compartilhar um registro especial da festa de aniversário da sogra, Giselle Prattes, mãe do ator Nicolas Prattes.

Em seus stories no Instagram, Sabrina mostrou detalhes da mesa decorada com diversos docinhos e um bolo personalizado com o nome da aniversariante. Giselle completou 44 anos de vida no sábado, 28, e aproveitou para celebrar a data rodeada de amigos e familiares.

A mãe de Nicolas, inclusive, ganhou uma bela declaração da nora no dia de seu aniversário. E o ator também parabenizou a mãe com uma homenagem bastante especial.

Em outro momento, Nicolas contou que se machucou de verdade durante as gravações de uma cena da novela. Com sangue cenográfico nas mãos, ele mostrou uma ferida na testa.