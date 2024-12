Neymar teve ano marcado por paternidade dupla: 'Que momento'

Além de se tornar pai da pequena Helena, fruto de uma relação com Amanda Kimberlly, Neymar e Bruna Biancardi divulgaram nova gravidez na quarta-feira, 25

Ano de mudanças na vida do jogador Neymar Jr. (32), 2024 rendeu ao atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, mais duas filhas para completar a família. Pai de Davi Lucca, de 13 anos, de Mavie, de 1 ano, e da pequena Helena, de 5 meses, o milionário espera sua segunda filha com Bruna Biancardi (30) em um ano marcado por paternidade dupla: "Que momento", declarou ao compartilhar a nova gravidez.

Helena, a última caçula

Na internet, Helena, fruto de um relacionamento de Neymar com a influenciadora Amanda Kimberlly (30), ficou conhecida como a caçula mais breve do Brasil em uma brincadeira bem humorada dos fãs. A pequena nasceu no dia 3 de julho de 2024, pouco mais de seis meses após o nascimento de Mavie, filha de Neymar com Bruna.

Agora, cerca de cinco meses mais tarde, a caçula se prepara para perder o posto para a nova bebê de Biancardi que, segundo os rumores, se chamará Mel. O anúncio da gravidez foi feito no Natal, na última quarta-feira, 25.

Bruna e Neymar compartilharam um post em suas redes sociais, onde a influenciadora escreveu: "Estamos vivendo uma fase tão gostosa, e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que ELE mais uma vez ouviu nossos pedidos e confirmou os nossos planos! SEJA BEM VINDA FILHAAAAAA! Que você venha com muita saúde! Estamos te esperando pra completar ainda mais a nossa família".

Neymar, papai babão, deixou nos comentários uma frase que incluiu a pequena Helena na comemoração: "Papai de 3 princesas, que momento", e completou com um coração.

Três mães diferentes

Cada filho já nascido de Neymar é fruto de um relacionamento diferente: o mais velho, Davi, veio ao mundo depois de um breve relacionamento do jogador com sua amiga de infância, Carol Dantas (31). Mavie, com Bruna Biancardi, que espera sua segunda filha com Neymar, foi fruto de um namoro com muitas idas e vindas, além de algumas traições por parte do atacante. Helena, com Amanda Kimberlly, surgiu de um affair em um dos momentos de rompimento de Bruna e Neymar.

