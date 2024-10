Nego Di: Justiça nega novo pedido de liberdade e ex-BBB segue preso

Ex-BBB Nego Di, acusado de envolvimento em suposto esquema de lavagem de dinheiro, teve novo pedido de liberdade negado no RS

O influenciador digital e humorista Dilson Alves da Silva Neto, mais conhecido como Nego Di, teve um novo pedido de liberdade negado na terça-feira, 22. O ex-participante do BBB 21, da TV Globo, está preso desde julho deste ano em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sob suspeita de estelionato e lavagem de dinheiro.

Junto com o influenciador e sócio Anderson Boneti, o famoso é acusado de envolvimento em um suposto esquema de itens não entregues por uma loja virtual. Na época, clientes da empresa relataram terem sofrido prejuízos em compras que nunca chegaram.

Na decisão, a juíza Patricia Pereira Krebs Tonet, responsável por analisar o pedido da defesa, entendeu que "os indícios de autoria e materialidade identificados ainda na fase investigativa seguem inalterados, impedindo que se conclua pela eficácia de medidas mais brandas diversas da prisão".

Ainda de acordo com a juíza, "as vítimas, na sua totalidade, reiteraram a ocorrência do estelionato – e não apenas desacerto comercial – corroborando, inclusive, a participação do réu Dilson". Segundo informações do site 'G1', a defesa de Nego Di se manifestou através das redes sociais afirmando que o cliente "estava ressarcindo as vítimas desde 2022 e que nunca teve intenção de lesar seus seguidores".

Nego Di revelou quanto recebeu de cachê no BBB

Em abril deste ano, o humorista Nego Di surpreendeu ao relembrar qual foi o cachê que ganhou para ser um integrante do grupo Camarote do Big Brother Brasil. Ele esteve no reality show na 21ª edição e falou sobre o quanto recebeu da produção para entrar na atração.

Em entrevista no Link Podcast, Nego Di disse que recebeu R$ 30 mil como cachê por ser Camarote. "Hoje, eu não sei te dizer [qual é o cachê], mas acho que não mudou muito. Era 30 mil para todo mundo”, disse ele, que ainda alfinetou o valor. “É um absurdo. E o seguinte, é aquele R$ 30 mil bem pedalado, né? É sangrado, assim. Tipo, é… Te dá um 10 aqui, um 5 ali. O cara não entra pela grana, né? Por esse cachê. Enfim, é um valor irrisório, mas a gente entra pela exposição e tal"; confira mais detalhes!

