Nathalia Dill e Juliana Paiva vibram muito em jogo de futebol

Nathalia Dill e Juliana Paiva mostraram que também são adeptas da maior paixão nacional e vibraram muito pela vitória do Botafogo

Na última quarta-feira, 17, Nathalia Dill e Juliana Paiva tiveram um momento de lazer após as gravações da novela Família É Tudo, da Rede Globo, em que elas interpretam as irmãs Vênus e Electra, respectivamente. As atrizes deixaram os Estúdios Globo às pressas e foram para o Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Lá, Nathalia e Juliana curtiram muito o jogo entre Botafogo e Palmeiras, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gol marcado por Tiquinho Soares, o time carioca levou a melhor e venceu a partida por 1 a 0, se isolando na liderança.

Em sua conta no Instagram, Nathalia compartilhou alguns registros da noite especial. Em um dos vídeos, elas apareceram vibrando muito com a vitória. O marido e a filha de Nathalia também estiveram presentes. A pequena Eva, de três anos, surgiu dormindo nos braços do pai Pedro Curvello em meio à folia. "Dia de fogão. Somos muito pé quente", escreveu Nathalia Dill na legenda da publicação.

Fofura

A atriz Nathalia Dill, que interpreta a Vênus na novela Família É Tudo, exibida pela Rede Globo, explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar novas fotos de sua filha, Eva, fruto do casamento com Pedro Curvello. Nas redes sociais, a estrela exibiu um álbum de fotos com a herdeira durante um passeio em família.

A pequena Eva apareceu fofíssima com um vestido vermelho ao se divertir ao ar livre ao lado dos pais. Na legenda da foto, Nathalia falou sobre a alegria de curtir passeios com a herdeira.

"Eu sei que parece que a gente leva a Eva para passear, mas ela que leva a gente. O difícil é voltar para casa, ela é a maior inimiga do fim que nós temos", disse ela sobre a pequena.