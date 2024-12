Namoro de Cezar Black e Kally Fonseca começou confuso; relembre

O namoro de Cezar Black (36) e Kally Fonseca (31) durou um ano e chegou ao fim neste sábado, 30, após o enfermeiro confirmar a informação nas redes sociais e pegar os fãs de surpresa. O término é ainda cercado por mistérios, já que ambos não demonstravam possível crise.

"A felicidade pode ser encontrada nos pequenos gestos. Num carinho, num sorriso, num abraço. Foi como nosso amor começou. Vivemos muitos momentos juntos. Estes de felicidades, de sorrisos, de amor. Como em toda relação, houve dificuldade, conversas tensas que se tornaram lições e nos fizeram amadurecer como casal. Hoje, nossas vidas tomam rumos diferentes, onde cada um irá buscar o caminho que lhe faz sentido", justificou.

Kally se mostrou incrédula com o anúncio do ex-BBB. "Não estou nada bem", disse ela, que logo depois explicou: "Infelizmente, não deu mais certo. Eu tentei. Eu até sugeri pra gente tentar, já que existe amor, como ele diz. Da minha parte, eu garanto que sim, da minha parte foi tudo verdadeiro, muito intenso. E eu não tenho vergonha de falar sobre o que eu vivi, tudo o que eu passei."

O início do namoro de Kally Fonseca e Cezar Black

Já começou errado o namoro entre a cantora de forró e o enfermeiro. Durante o confinamento de A Fazenda 15, ela não escondeu interesse amoroso por ele, que por sua vez a rejeitou em alguns momentos mostrados na transmissão ao vivo do reality show e até na edição da TV aberta.

Em outubro, a loira quebrou a cara e foi rejeitada pelo baiano durante uma festa no programa. Em uma ocasião, ele se disse incomodado com ela. "Eu odeio a Kally da balada, eu acho uma merda você no rolê. De coração, odeio quem você é no rolê", disse.

Em meio a teorias de que estaria cancelado pelo público de A Fazenda 15, o ex-BBB trocou beijos com a cantora e depois confessou arrependimento. No entanto, outro dia fez uma reunião e a pediu em namoro no confinamento.

O público do programa disparou em várias ocasiões que Kally estava mais envolvida e que havia um desinteresse de Cezar, o que até hoje não foi confirmado. Ambos intensificaram o relacionamento após o término da temporada.

VEJA O PRONUNCIAMENTO DE KALLY FONSECA APÓS TÉRMINO COM CEZAR BLACK: