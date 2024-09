Namorado de Mel Maia se defende após vender bolsa que a atriz ganhou de MC Daniel

Namorado de Mel Maia surpreende ao anunciar venda da presente que a atriz ganhou de MC Daniel e se justifica nas redes sociais

No passado, Mel Maia viveu um relacionamento intenso com MC Daniel. Durante o namoro, ela chegou a ser presenteada com uma bolsa de luxo pelo cantor. No entanto, o item apareceu à venda na loja de seu atual namorado, João Maria Pereira, que foi alvo de muitas críticas e decidiu esclarecer a situação em suas redes sociais.

Nos stories de seu Instagram, João Maria anunciou o lançamento de seu brechó especializado em produtos de grife de segunda mão. Assim como Mel, ele também é visto frequentemente usando peças de marcas de luxo, como camisetas e tênis. Mas o que mais chamou a atenção dos seguidores foi o primeiro item colocado à venda: uma bolsa de grife.

"Meus amigos, estou muito contente em anunciar que hoje vou lançar a minha mais nova loja de produtos de luxo. Essa loja vai começar com uma bolsa da Prada, em segunda mão e em muito bom estado, portanto, fiquem atentos que vou deixar o @ [da loja] e vocês podem ir lá comparar", João Maria anunciou nas redes sociais.

Acontece que a bolsa havia sido um presente de MC Daniel. Na época, Mel agradeceu o gesto publicamente, mas agora o item está sendo anunciado na loja de João Maria. Após a repercussão negativa, ele recebeu diversas críticas e decidiu se pronunciar publicamente para justificar a decisão da venda, que partiu da namorada.

"Ninguém doou nada, não sou instituição de caridade. Estou a vender a bolsa pra ela, como é óbvio o dinheiro vai pra ela. [Vocês] não perdem tempo (risos)", João Maria explicou a venda da bolsa de grife, que custou pouco mais de R$ 23 mil na época em que o cantor comprou. Até o momento, Mel não se manifestou sobre a polêmica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Vale lembrar que no final de agosto do ano passado, Mel colocou um ponto final definitivo em seu namoro com o cantor MC Daniel. O casal se relacionava desde dezembro de 2022, mas enfrentaram uma crise e chegaram a terminar em junho, embora tenham reatado o relacionamento pouco depois. Em janeiro, ela assumiu o namoro com João Maria Pereira.

