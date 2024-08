Namorada de Milei já comentou polêmica sobre aborto no antigo casamento

Em entrevista a TV CARAS Argentina, Amalia Yuyito González fala de cena polêmica em série que conta a história de Guillermo Coppola, com quem já foi casada

A apresentadora de TV Amalia Yuyito González (64), ex-vedete e atual namorada do presidente da Argentina, Javier Milei (52), foi uma das primeiras entrevistadas do +CARAS, novo segmento da TV CARAS Argentina, comandado por Héctor Maugeri, diretor da revista.

No bate-papo exibido em março deste ano (assista aos vídeos aqui), ela fala sobre a série que conta a vida do empresário e melhor amigo do craque Diego Maradona (1960-2020), Guillermo Coppola (75), com quem foi casada entre os anos de 1983 e 1987 e teve uma filha, Bárbara. A produção causou o maior alvoroço no mundo e a apresentadora teria sido a maior prejudicada.

Uma cena do episódio que retrata o casamento de Coppola e Amalia, mais conhecida como Yuyito González, foi muito forte, segundo a própria ex-vedete. Nela, o ex-representante de Maradona pede para que a então esposa não tenha a filha Bárbara. Amália, então, garante que o pedido de aborto nunca aconteceu. "Em tudo está minha filha, que é minha vida. O limite é o filho ”, declarou. "É falso, digamos que é falso”, enfatizou ela, deixando bem claro que ambos ficaram felizes com a notícia da gravidez.

Em entrevista ao programa Almoçando com Juana, no canal El Trece, a apresentadora detalha como ficou sabendo da cena polêmica, por meio de uma mensagem da jornalista Laura Ubfal. “Fiquei um pouco alarmada, ainda por cima pensei que a série saía à noite e já tinha estreado às cinco da manhã, e ela me mandou um áudio dizendo: ‘Ah, como te deixaram mal’. Como, se eu não tinha visto a cena? E ela me respondeu: 'Ah, mas aquela em que Coppola pede para você não ter sua filha'. Laura disse algo pior, mas não gosto de repetir”, disse a ex-modelo.

“Imagine, ela me diz isso e eu digo a ela: Não, essa cena nunca aconteceu, na vida real não aconteceu”, explicou Amalia, que não deixou de confessar o quanto a informação a impactou. "Saí do supermercado e comecei a chorar . Fiquei tão chocada quando disseram que o Guillermo me pediu para fazer um aborto. Ele nunca disse isso para mim, na minha vida, nem eu disse isso para ele, nem ele me fez duvidar. Foi horrível porque não era assim. Eu chorei pela minha filha, não por ele", continuou.