Saiba quem é a ex-vedete que conquistou o coração do presidente da Argentina

Javier Milei, presidente da Argentina, postou foto no Instagram acompanhado da ex-vedete Amalia Yuyito González, assumindo o namoro

O presidente da Argentina, Javier Milei (52), assumiu que está namorando a ex-vedete Amalia Yuyito González (64). No último sábado, 24, ele publicou uma foto ao lado da amada, no Instagram, e a descreveu como “minha namorada”. A loira tem três filhos, já teve carreira como atriz e modelo e hoje é apresentadora de TV.

Amalia, mais conhecida como Yuyito González, já havia se relacionado com outro político argentino, o ex-presidente Carlos Menem, que governou o país entre 1989 e 1999. Ela nasceu em 8 de março de 1960, no bairro portenho de Caballito. Nos anos 1980, se tornou uma das vedetes mais importantes da época.

Mais especificamente em 1982, a atual apresentadora do matinal Empezar el día, exibido no canal Ciudad Magazine, conheceu duas figuras influentes que a ajudaram a chegar à TV e ao entretenimento argentino: Pepe Parada e Gerardo Sofovich.

Assim, o programa Barbearia Don Mateo entrou em sua vida e marcou uma virada em sua carreira artística, pois foi lá que adquiriu o icônico apelido Yuyito, após participar de um esquete em que fazia o papel de uma jardineira sexy, segundo o diário Clarín, jornal de maior circulação da Argentina. Ela também investiu no teatro. Contudo, um tempo depois, resolveu desistir da vida no palco e se tornou evangélica.

A ex-vedete foi mãe pela primeira vez com a chegada de Bárbara, fruto do relacionamento com Guillermo Coppola (75), entre os anos de 1983 a 1987. Ele foi empresário e melhor amigo do craque Diego Maradona (1960-2020) durante 18 anos. Amalia também é mãe dos gêmeos Stefano e Brenda Di Aloy, do casamento com César Di Aloy, de quem se separou nos anos 2000.