Na Itália, João Guilherme e Marquezine causam inveja na cunhada e ator sugere viagem em família

De viagem a Itália com Bruna Marquezine, João Guilherme causou inveja na cunhada Virginia Fonseca e sugeriu que eles viajassem juntos da próxima vez

João Guilherme compartilhou alguns cliques com Bruna Marquezine, com quem assumiu o relacionamento recentemente, na Itália, e impressionou seguidores, nesta terça-feira (6). Entre os seguiodores, a cunhada Virginia Fonseca comentou que estava com inveja, ao que o ator respondeu sugerindo que eles fizessem uma viagem em família, como já disse em outras ocasiões.

"Fiquei com inveja, João", comentou a influenciadora. Em seguida, João Guilherme respondeu: "Quantas vezes eu já falei pra gente viajar juntos? Inferno", brincou o artista.

Apesar de morar em São Paulo, distante da família do pai, o ator mostra que tem um bom relacionamento com os irmãos e com a cunhada, ainda que cause críticas de haters nas redes por causa da distância entre eles.

Nas imagens, o artista mostrou que curtiu dias relaxantes de sol no verão europeu acompanhado da namorada, em Sardenha. O casal ainda aproveitou a beleza do Mar Mediterrêneo para fazer um passeio em um barco luxuoso.

Apesar dos rumores de namoro entre ele e Bruna Marquezine terem começado em abril, o casal só assumiu recentemente, durante o aniversário da artista. João Guilherme compartilhou um vídeo junto da atriz, onde aparecia trocando carícias com ela em uma exposição de arte.

Mãe de João Guilherme opina sobre namoro do filho

Fora das redes sociais, o namoro de Bruna e João também chegou à família do artista. Em entrevista à Marie Claire, a mãe do ator, Naira Ávila opinou sobre o relacionamento, mas adiantou que está feliz com a chegada da nova nora e que João lida bem com as críticas que recebe:

"Vou te falar como mãe: estou feliz porque estou vendo meu filho feliz. Ele está numa fase feliz e eu consequentemente fico feliz por isso. Tenho muito orgulho da educação dele. Ele é um menino muito educado. Olho para o resultado e me orgulho, fico feliz", apontou a ela.