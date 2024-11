Luciano Camargo abre o coração em declaração para a esposa: 'Minha amada'

O cantor Luciano Camargo postou nas redes sociais uma foto ao lado da esposa, Flávia Camargo, e fez uma linda declaração

Luciano Camargo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto ao lado de sua esposa, Flávia Camargo, com quem tem duas filhas, as gêmeas Isabella e Helena, de 14 anos.

O cantor aproveitou o registro para fazer uma declaração de amor para a amada, com quem completou 21 anos de casado em outubro. "Sabe aquela pessoa que em tudo te faz ser e querer o melhor? Assim é a minha amada", começou.

"Em seu natural, ela me faz sempre o melhor, e isso me faz querer fazer o melhor por ela…. Como já dizia o poeta:... 'Ela me faz tão bem. E ela me faz tão bem. Que eu também quero. Fazer isso por ela...'", completou o artista.

Os fãs encheram o post de comentários. "Que lindos", disse uma seguidora. "Vocês transbordam amor e carinho! Que Deus abençoe sempre!", escreveu outra. "Casal lindo. Deus abençoe", falou uma terceira.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Camargo (@camargoluciano)

Qual foi a previsão da mãe de Luciano Camargo para sua vida pessoal?

O cantor Luciano Camargo revelou que sua mãe, Dona Helena, fez uma previsão sobre a vida pessoal do filho. Em participação no programa Conversa com Bial, da Globo, ele contou que a mãe sabia que ele iria se casar com a esposa, Flávia Camargo, antes do casal pensar nisso.

"O meu encontro com a Fal foi um propósito de Deus. Porque a minha mãe já falava que eu ia me casar com uma pessoa da igreja. [...] Não contei que estava começando a namorar com a Flávia. Falei que era minha amiga e arquiteta. A Fal teve que sair para falar com a mãe dela e, nesse momento que ela saiu da sala, a minha mãe pegou na minha mão e disse: 'Não precisa mentir para mim. Ela é sua namorada e você vai se casar com ela. Ela é resposta de oração minha'. Não dei moral de novo para ela e a gente voltou para São Paulo", afirmou. Confira o relato completo!

