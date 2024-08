Músico da Família Lima revela que avião caiu perto de sua casa

Músico da Família Lima, o tecladista Allen Lima surpreende ao mostrar movimentação perto de sua casa após queda de avião em Vinhedo

O músico Allen Campos Lima, que é integrante da banda Família Lima, surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao contar que o acidente com o avião nesta sexta-feira, 9, aconteceu perto de sua casa. A queda do avião ocorreu em um condomínio na região de Vinhedo, no interior de São Paulo, no início da tarde desta sexta-feira, 9.

Por meio dos stories do Instagram, Allen mostrou imagens da movimentação da polícia e dos socorristas nas ruas próximas ao local da queda. Ele contou que sua casa fica apenas quilômetros longe do local que o avião colidiu contra o chão. “Queda do avião perto da minha casa”, escreveu nas redes sociais.

"Galera, eu estou aqui onde aconteceu o acidente. Que loucura. É aqui para trás. Os helicópteros passando, é lá embaixo. Mais louco é que fica a 3 ou 4 quilômetros da minha casa”, disse ele.

Allen é o tecladista da banda Família Lima, que também é composta por Lucas Lima, Moisés Lima e Amon Lima e tem mais de 30 anos de história nos palcos.

A queda do avião em Vinhedo

Um avião da Voepass Linhas Aéreas caiu na região do bairro Capela, em Vinhedo, no interior de São Paulo, com 58 passageiros e 4 tripulantes. A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao aeroporto de Guarulhos.

As imagens da queda do avião viralizaram nas redes sociais e impressionaram pela forma como a aeronave caiu em uma área de casas, mas, aparentemente, não atingiu uma residência. O caso ainda é investigado para descobrir o motivo da queda e informações sobre as vítimas. Até o momento, a informação é que não teve sobreviventes.

"A VOEPASS Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283- avião PS - VPB, nesta terça-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo/SP. A aeronave decolou de Cascavel/PR com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo. A VOEPASS acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo. A Companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores", informou a companhia aérea.