Mumuzinho comove ao anunciar morte da avó: "Foi uma linda passagem"

Nas redes sociais, o cantor Mumuzinho anunciou a morte de sua avó, dona Edinéia, e prestou uma comovente homenagem: "Te amaremos pra sempre"

O cantor Mumuzinho usou as redes sociais para lamentar a morte de sua avó, dona Edinéia, que estava com 94 anos. Em seu perfil no Instagram, o artista compartilhou uma foto em que aparece abraçado com ela e prestou uma homenagem.

"Minha vozinha descansou… Obrigado por tudo que me ensinou, pelo legado que deixou na nossa família e principalmente por sempre ter sido um exemplo de garra e perseverança pra todos nós. Agora você descansou do lado de Deus, foi uma linda passagem nesse mundo, vózinha! Te amaremos pra sempre!", declarou ele no começo do texto.

Mumuzinho completou a postagem fazendo um agradecimento a equipe do hospital que cuidou de dona Ednéia. "Um agradecimento especial ao Hospital do Bombeiro por todo suporte e carinho nesses últimos dias que a minha vó passou com vocês", finalizou.

O cantor recebeu o carinho dos amigos e fãs nos comentários. "Meus sentimentos, meu querido", disse o ator Ary Fontoura. "Ah amigo querido. Meus sentimentos", escreveu a atriz Paolla Oliveira. "Querido, meus sinceros pêsames… muita luz e compreensão a toda família e amigos!", desejou a atriz Zezeh Barbosa. "Força @mumuzinho Que Deus conforte seu coração", falou um seguidor. "Deus conforte o coração de toda família", comentou uma fã.

Confira:

