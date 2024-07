MP quer saber o destino dos animais do zoológico do Beto Carrero World

O Ministério Público está apurando o destino dos animais removidos do zoológico Beto Carrero World após o anúncio do fechamento do local

O Ministério Público iniciou uma investigação preliminar, chamada notícia de fato, para apurar o destino dos animais removidos do zoológico Beto Carrero World, em Penha, no Norte de Santa Catarina, após o anúncio do fechamento do local.

Segundo informações divulgadas pela CNN, o órgão solicitou informações ao Instituto do Meio Ambiente (IMA), que tem o prazo de dez dias para dar detalhes sobre os animais do parque, além da apresentação das autorizações necessárias para o deslocamento e remoção dos bichos.

Já a direção da empresa J.B. World Entretenimento S/A tem o mesmo prazo para informar ao Ministério Público a relação dos animais que viveram no zoológico nos últimos 12 meses.

A promotora de Justiça Daniela Carvalho Alencar declarou em nota enviada à CNN que a iminência do fechamento do zoológico gerou a necessidade de investigar a destinação adequada dos animais "de forma a resguardar-lhes a necessária proteção e bem-estar, bem como sobre a devida autorização do órgão gestor de fauna do Estado de Santa Catarina (IMA)”.

Já o parque afirma que o destino dos animais é uma questão de grande interesse para eles. "Quanto ao questionamento do Ministério Público, será respondido e detalhado sobre o destino dos animais, garantindo que todos foram encaminhados a empreendimento devidamente autorizados e em conformidade com os órgãos ambientais competentes. Tudo foi feito de acordo com as melhores práticas", informou.

O IMA confirmou que acompanhou todo o processo e garantiu que nenhum animal foi retirado sem a devida autorização. "Os animais foram encaminhados a diferentes empreendimentos do Brasil, todos devidamente autorizados e regulares com os respectivos órgãos ambientais".

Fechamento do zoológico

Em junho deste ano, o parque anunciou que fecharia o zoológico que existiu por 32 anos. Em nota, foi informado que a decisão foi tomada pensando no bem-estar dos animais. De acordo com informações do portal G1, o local chegou a ter 237 espécies e mais de mil animais.