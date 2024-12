Morre Jimmy Carter, ex-presidente dos EUA, aos 100 anos

Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos entre os anos de 1977 e 1981, morreu neste domingo, 29, aos 100 anos, em sua casa

Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos entre 1977 e 1981, morreu aos 100 anos neste domingo, 29, em sua casa, em Plains, Geórgia. Ele estava sob cuidados paliativos em sua casa desde fevereiro de 2023.

Através de um comunicado, seu filho, Chip Carter, comunicou o falecimento. "Meu pai foi um herói, não só para mim, mas para todos que acreditam na paz, nos direitos humanos e no amor altruísta. Meus irmãos, minha irmã e eu o compartilhamos com o mundo por meio dessas crenças comuns. O mundo é nossa família pela maneira como ele uniu as pessoas, e agradecemos por honrar sua memória continuando a viver essas crenças compartilhadas", disse ele.

Carter, filiado ao Partido Democrata, foi senador e governador do estado da Geórgia antes de chegar à Presidência, marcada por uma crise econômica e esforços de paz em todo o mundo. Após deixar o poder, ele seguiu atuando politicamente por meio da Fundação Carter, criada por ele em 1982, e organizou missões diplomáticas pelo mundo.

Em 2002, ganhou o Prêmio Nobel da Paz em reconhecimento ao seu "esforço incansável para encontrar soluções pacíficas para conflitos internacionais, impulsionar a democracia e os direitos humanos e promover o desenvolvimento econômico e social".

Centenário, Carter viveu mais do que qualquer outro ex-presidente na história dos EUA. "Tive uma vida maravilhosa, Tive milhares de amigos. E tive uma existência emocionante, aventureira e gratificante", afirmou o político em conversa com repórteres em Atlanta, em 2015. "

