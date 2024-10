Morgana Secco revela se a filha Alice é superdotada

Morgana Secco, mãe da pequena Alice que faz muito sucesso nas redes sociais, revelou se a filha possui o diagnóstico de superdotação

Em suas redes sociais, Morgana Secco sempre compartilha diversos momentos ao lado do marido Luiz Schiller e das filhas Alice, de cinco anos, e Júlia, de dois. A primogênita, inclusive, ficou famosa ao conseguir palavras difíceis mesmo com a pouca idade.

Nesta quinta-feira, 3, a influencer abriu uma caixinha de perguntas e respondeu se a filha é super dotada. A questão apareceu após os pais da Lulu, outra criança que faz sucesso na web, revelarem que ela tem o diagnóstico de superdotação profunda.

"Queria responder essa aqui porque ela está aparecendo muito desde ontem, provavelmente por causa do diagnóstico que a Lulu teve as pessoas ficaram curiosas para saber se a Alice tem diagnóstico de superdotação, se a gente já investigou e tal. Alice não tem diagnóstico. A gente nunca investigou, mas já queria deixar uma ressalva bem grande que cada caso é um caso. Eu acho que não faz sentido, no nosso caso, ir atrás em investigar isso porque a Alice nunca apresentou nenhuma das condições que muitas vezes são associadas a superdotação", começou Morgana.

Em seguida, ela comentou sobre algumas características da filha. "Ela apresenta uma facilidade, provavelmente ela tem um QI alto, ela tem facilidade para aprender muitas coisas, ela tem habilidades que ela já desenvolveu precoce. Ela tem precocidade, mas ela não tem outras características que poderiam causar prejuízos para ela ou para a gente, ou que fossem muito desafiadoras, diferentes de outras questões que são relacionadas à idade que ela tem. Ela tem interesses, ela tem comportamentos, todos de acordo com a idade dela. Então, ela não tem questões sensoriais também ou super intensidades que são além do que seriam normal para a idade. Ela se relaciona bem com crianças maiores, com crianças mais novas. Ela não apresenta angústia, ela lida muito bem com o tédio. Não sei como vai ser no futuro, mas no caso dela a gente nunca viu a necessidade de investigar qualquer coisa. Não tem porque submeter ela a uma bateria de testes de possibilidade para ter só um nome ali, um rótulo ou um valor de QI", concluiu.

No entanto, Morgana Secco fez questão de afirmar que caso a criança apresente comportamentos desafiadores, é muito importante os pais investigarem essa questão.

O que é superdotação profunda?

Recentemente, os pais da mini influenciadora digital Lulu, Arthur Luis Cardoso e Maju Mendonça, revelaram que a filha é superdotada. Nas redes sociais, eles explicaram que perceberam habilidades excepcionais na menina e decidiram procurar a ajuda de especialistas, quando descobriram que, na verdade, ela possui superdotação profunda.

Segundo os pais de Lulu, eles sempre notaram habilidades diferenciadas na menina, como sua capacidade de improviso e a facilidade para se comunicar. Inclusive, foi justamente o talento comunicativo que acabou atraindo uma legião de admiradores para a pequena e resultou em um número impressionante de seguidores nas redes sociais.

Segundo informações do Centro de Pesquisa e Análise Heráclito, a superdotação profunda se diferencia da superdotação comum por um quociente de inteligência ainda mais elevado.

Estudos neurológicos indicam que há maior atividade em áreas do cérebro relacionadas à tomada de decisões, memória e raciocínio na superdotação profunda. Além disso, comportamentos como curiosidade e intensidade emocional são características frequentemente observadas, e também mencionadas pelos pais de Lulu.